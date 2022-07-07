Почему Алматы в этом году не справляется с ливнями, ответил Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК ответил на вопрос, почему в этом году город не справляется с дождями, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В марте месячное выпадение осадков составило 166,3 мм при норме 76 мм, в июне – 141,6 мм при норме 106 мм. В последние три месяца у нас происходят аномальные объемы осадков», - сказал градоначальник.

По его словам, на фоне сложного рельефа Алматы во время обильных осадков наблюдаются постоянные подтопления. В ходе обследования в городе выявлены 102 таких участка.

«До конца года будут ликвидированы 56 участков подтоплений и восстановлены 12 коллекторов из 16-ти, модернизированы 75 километров арычных сетей. В качестве системной меры у нас вся ливневая канализация – коллекторы, каналы, водозаборы - будет передана единому оператору ТОО «Eco Almaty», 100% которого принадлежит акимату города. В 2023-2024 годах будет завершена модернизация более 200 километров арычных сетей, построено 100 километров новых арычных сетей, ликвидировано оставшиеся 46 участков постоянного подтопления в городе. Для ликвидации постоянных подтоплений из резерва местного бюджета выделено 5,3 млрд тенге», - сообщил Досаев.