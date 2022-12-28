Почему Казахстан не поддержал резолюцию ООН по Крыму, ответили в МИД

Казахстан проголосовал против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина». Официальный представитель Министерства иностранных дел РК на брифинге в ведомстве разъяснил позицию Казахстана по данному вопросу, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МИД РК

Айбек Смадияров отметил, что 15 декабря в Нью-Йорке была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

«Казахстан голосовал против данной резолюции. При голосовании Республика Казахстан исходила из следующего. Во-первых, Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликта в Украине в соответствии с Уставом ООН. При этом мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины.

Во-вторых, наша принципиальная позиция – данный вопрос – положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь – должен рассматриваться в специальном органе ООН, а именно в Совете по правам человека ООН (СПЧ). При этом, согласно резолюции ГА ООН 60/251 «О Совете по правам человека ООН», СПЧ в своей работе должен руководствоваться принципами неизбирательности, объективности и избегать политизации», – добавил он.

Он добавил, что Казахстан наряду с другими 46-ю странами является членом СПЧ ООН и, как и ранее, когда Казахстан был членом СПЧ в 2013-2015 годы, исходил и исходит из принципа «не навредить, а помочь» в преодолении проблемных вопросов.

«Позиция Казахстана по данной резолюции является последовательной и неизменной. Казахстан придерживался аналогичной позиции по данной резолюции в ходе голосования на 71-й в 2016 году, 72-й в 2017 году, 73-й в 2018 году, 74-й в 2019 году, 75-й в 2020 году и 76-й в 2021 году сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. С 2016 года мы продолжаем одинаково голосовать по этой резолюции.

В последние две недели информация, которая имеет эмоциональный окрас в наших соцсетях, привела к тому, что общество начало бурно обсуждать, якобы Казахстан принял какие-то интересы, МИД неправильно работает», – резюмировал Айбек Смадияров.