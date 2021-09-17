Почему неинтересно?

Колонка обозревателей
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Елена Левкович
Подруга решила сделать дочке сюрприз, и пока все школяры все глубже вгрызаются в гранит науки, чаду объявили: мы едем в столицу! Вообще-то, призналась подруга, она надеялась на несколько иную реакцию – если уж не на эффект разорвавшейся бомбы, то хотя бы возгласы удивления и радости. Восьмилетняя девочка не выдала ни того, ни другого, ограничившись равнодушным «ну ладно, поехали».

Перелет на самолете ожидаемо не вызвал восторгов – он уже далеко не первый. Некоторое оживление привнес лишь перекус: что же там в коробочке? Удостоверившись, что набор стандартный, ребенок сжевал шоколадку, остальное сгреб в сумку мамы – «мне не надо».

И даже столица, город, в который подруга впервые привезла дочку, не подвиг девочку на бурные эмоции: да, красиво, да, ярко, ну и что?

– Даже как-то обидно: сорвались с учебы, хотели порадовать, а в итоге реакция на новый город такая, как будто дочь до этого как минимум объехала Европу, – жаловалась подруга. – Я, взрослый человек, удивленно рассматриваю что-то недавно появившееся, муж фотографирует на телефон, чтобы показать родителям, а ребенку – ни холодно ни жарко!

Подобные сетования я слышу не впервые. Да что слышу: у меня сыновья под стать – тяжело их чем-то удивить. И не столько потому, что они все это и так уже видели воочию или в Интернете, а просто потому, что им неинтересно. Неинтересно читать, неинтересно сравнивать, неинтересно постигать.

Не чешу всех под одну гребенку и не хочу причитать «вот раньше было племя» и дальше по тексту, но разница действительно есть. Я, например, получив от мамы в подарок (подарок!) новую книгу, буквально спала с ней в обнимку. У меня до сих пор в родительском доме стоит на полочке «Чудо-книга» – сборник из трех томов, вмещающий краткую информацию обо всем на свете. В третьем классе интереснее ничего для меня не было! До сих пор помню факт, что самое длинноухое животное – брюссельский баран, который на самом деле и не баран вовсе. Скажите мне, кому из нынешних подростков или даже школьников младших классов такое может быть интересно?

При этом почти каждый разбирается в том, что неведомо предыдущему поколению. У них свои «чудо-книги», написанные молодежным то ли сленгом, то ли уже почти общепринятым лексиконом. Вот вы знаете разницу между кринжем и крашем? А что такое агриться? А в курсе, что теперь вместо слова «смеяться» уместно употреблять «орать»? Я по первой никак не могла взять в толк, почему же кто-то орет. Ну, и каким боком в такие реалии может втиснуться пресловутый баран-не баран? Да с него поорут разве что…

С другой стороны, опять-таки думаю: современность современностью, но почему не интересно ничего? Почему нет эмоций от того, что должно приводить в восторг? Разве высоченные здания, отливающие золотом в лучах осеннего солнца, могут оставить равнодушными? А парки, а природа? Ведь я же тоже была когда-то ребенком, и меня поражало очень многое. Да и будучи взрослой, я до сих пор изумляюсь и восторгаюсь. Чем же так избалованы наши дети? Неужели кривляния на экранах заменили им истинные эмоции, лишили способности чувствовать? Или они просто стесняются показать свои простые детские эмоции? Потому что сверстники подумают, что они так рофлят и поорут с них?
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