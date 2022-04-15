Культура
Почему стоит посетить мемориальный комплекс Коркыта в Кызылординской области
Наталья Денисова
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В Кызылординской области мемориальный комплекс Коркыта остается главной достопримечательностью, охотно и часто посещаемой туристами.

Место притяжения

Это объект интеллектуального туризма, людям интересен Коркыт, или, как часто его называют, Коркыт-ата, легендарная личность для всех тюркских народов. Он – символ тюркского мира, его священный код и нравственная опора. О Коркыте существует множество легенд и сказаний, и они встречаются у тюркских народов кипчакской (казахи, каракалпаки) и особенно южной огузской ветви: у туркмен, азербайджанцев и турок.

Считается, что Коркыт родился и вырос на берегу Сырдарьи, предположительно в VIII–IX веках. Был он из рода Кайыспас Огузского племени. Отца его звали Каракожа. Мать Коркыта была из рода кипчак.

Рождение Коркыта описано в мифологии. Якобы перед появлением на свет младенца произошло затмение солнца, вокруг стало темно, началась буря с дождем, загремел гром, засверкали молнии. Люди вокруг испугались. А когда малыш родился, все утихло. «Он пришел в этот мир в тот момент, когда все были напуганы, он напугал всех нас, поэтому назовем его Коркыт», – решили люди.

Исторические документы, кстати, подтверждают существование Коркыта, хотя некоторые ученые до сих пор считают его личностью более легендарной, чем исторической. Первое письменное доказательство о Коркыте – героический эпос огузов «Китаби деде Коркуд». Эпос извес­тен в основном по двум рукописям: дрезденской, состоящей из 12 сказаний, и ватиканской – из 6 сказаний. У тюркских народов существует также общий народный эпос «Огуз-наме» («Сказание об Огузе»). В книге много наставлений, пословиц, метких и муд­рых слов. Что интересно, в эпосе Коркыт выступает и сказителем, и героем. Также он считается соз­дателем такого музыкального инструмента, как кобыз, и пра-отцом тюркской музыки.

Примерно в X–XI веках на берегу Сырдарьи, где был согласно историческим документам похоронен Коркыт, воздвигли мавзолей. Однако его разрушила вода при разливе Сырдарьи.

Уже в наше время в этих мес­тах, а это Кармакшинский район Кызылординской области, пост­роили мемориальный комп­лекс. А в 1980 году на его месте был только памятник, посвященный наследию Коркыта. По замыслу авторов памятника, архитектора Б. Ибраева и физика-акустика С. Исатаева, четыре стилизованных кобыза стоят на возвышенности, обращенные к четырем сторонам света. Они устремлены вверх – в космос и в вечность, символизируя бессмертие, к которому так стремился мыслитель Коркыт. Внутри этого сооружения установлено как бы органное устройство из металлических труб. Ветра, которые практически не прекращаются в Приаралье, временами, то усиливаясь, то ослабевая, проходят сквозь него и превращаются в чудесные загадочные мелодии. Рожденную ветром музыку каждый посетитель мемориального комплекса понимает по-своему. Но многие отмечают, что авторы памятника сделали его таким, как в народном предании, описанном в работах А. Маргулана: «Кобыз Коркыта был похоронен с ним, и по воле Всевышнего кобыз играл кюи, как будто это играл сам Коркыт».

В 1997 году во время реставрации памятника рядом с ним были построены также амфитеатр, «пирамида желаний», музей, гостиница. С 2000 года этот комплекс – в статусе филиала областного историко-краеведческого музея.

В 2014 году комплекс полнос­тью реконструирован, построено новое здание для музея, помещение администрации комплекса, размечен и изменен окрестный ландшафт. И, что немаловажно, напротив мемориального комп­лекса Коркыта-ата в Кызылординской области появился придорожный сервисный центр. Здесь путникам можно поесть, отдохнуть, заправить автомобили, принять душ или ванную, остаться заночевать, если хочется посмотреть на мемориал в лучах заката.

– Что интересно, именно продуманная реставрация и создание сервисного центра рядом с мемориальным комплексом и добавили ему посещаемости, – рассказывает Илина Суворова, представитель зарубежной туристической фирмы, специализирующейся на турах на космодром Байконур. – Легенды о Коркыте во многих странах знают, и место, где предположительно он жил и захоронен, люди хотят посетить. Поэтому многие туристы, когда прилетают, чтобы поприсутствовать на запуске космических кораблей с Байконура, просят отвезти их и к мемориалу, чтобы получить духовный заряд, паттерны добра. Многие из них представляют мемориальный комплекс Коркыта только по фотографиям в Интернете и, оказавшись в нем наяву, просто замирают от восхищения. Здесь впечатляет все: восточная архитектура, простор и ясность ландшафта, сам памятник, легенды, которые рассказывают экскурсоводы.

В общем, Кызылординской области надо сделать ставку на легендарность Коркыта и красоту, загадочность мемориала, посвященного ему, и проработать туристический маршрут для гостей из ближайших стран. Например, двухдневный тур с гастрономической составляющей – у казахов прекрасная кухня, а еще со знакомством с казахской традиционной музыкой. Думаю, короткий тур можно «сочинить» просто необыкновенный. Тем более что логис­тика замечательная – комплекс Коркыта стоит у дороги Западная Европа – Западный Китай.

Мысль верная, тем более что пока сюда приезжают в основном так называемые потоковые туристы, заглядывают те люди, что проезжают транзитом по автобану, рядом с которым расположен мемориал.

Кстати, комплекс Коркыта-ата в Кызылординской области внесен в государственный список памятников истории и культуры местного значения. Здесь в амфитеатре проводят шикарные фольклорные концерты в рамках традиционного международного музыкального фестиваля «Коркыт и мелодии Великой степи». Также комплекс включен в список историко-культурных объек­тов «Сакральная география Казах­стана».

В памяти народа

Коркыт прежде всего создатель кюев, основатель традиции игры на кобызе. Есть легенда о том, что Коркыт, осознав скоротечность человеческой жизни и то, что ни богатство, ни знатность не сохранят ее, решает покинуть дом и отправиться на поиски бессмертия. Мысль о том, что всему придет конец, мучила его, и в поисках бесконечной жизни мудрец уходит от людей. Всюду он видит увядание и смерть: в лесу – сгнившее и свалившееся дерево говорит о скорой смерти, в степи – ковыль, выгорающий под солнцем, даже горы кричат об ожидающем их разрушении и о том, что такой же конец ждет его, Коркыта. Видя и слыша это, выдолбил он из дерева ширгай первый во Вселенной кобыз. Свои мысли и чувства стал изливать в музыке, вложил душу в эти мелодии, которые затронули сердца людей и пленили их. Пока играл на кобызе, Коркыт избегал смерти…

Наследие Коркыта существует и сейчас в казахском музыкальном искусстве. Человечеству известны около двадцати его произведений, одиннадцать из которых записаны в нотах и исполняются музыкантами. И, кстати, это наследие включено в 2018 году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как уникальное явление, оставившее особенный след в истории человечества. Международная заявка (Казахстан, Турция, Азербайджан), внесенная под названием «Наследие Коркыта-ата: эпос, предания и музыка», получила тогда одобрение на 13-м заседании Межправительст­венного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, прошедшем в столице Республики Маврикий Порт-Луи, и было принято соответствующее решение.

Напомним, для Казахстана это был не первый опыт участия в многонациональных заявках. Так, в 2014–2015 годах в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО были включены совместные с Кыргызстаном номинации «Традиционные знания и навыки изготовления казахской и кыргызской юрт» и «Айтыс – искусство импровизации». В 2016 году этот список пополнился многонациональной заявкой «Культура распространения и приготовления тонкого хлеба: лаваш, катырма, жупка, юфка». Наряду с этим в репрезентативный список НКН от Казахстана были включены национальная заявка «Қазақ күресі» и многонациональные номинации «Наурыз» и «Кұсбегiлiк», «Игра в асыки». Самым же первым казахстанским элементом была номинация «Искусство исполнения традиционного домбрового кюя».

«Наследие деда Коркуда⁄Коркыта-ата⁄деде Коркута – эпичес­кая культура, народные предания и музыка (Азербайджан, Казахстан, Турция) – включает эпос, народные предания и музыку в исполнении легендарного Коркыта, – было озвучено на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. – Оно основано на двенадцати героических легендах, историях и сказаниях и тринадцати традиционных музыкальных произведениях, передающихся изустно во время выступлений. Подобные выступ­ления сопряжены с определенными культурными кодами и музыкальными произведениями. Легендарный герой Коркыт появляется в каждой истории в виде старика, чьи слова, музыка и мудрые изречения повествуют о традициях, связанных с рож­дением, свадьбой и смертью. Предания несут в себе глубокие знания по истории и культуре тюркоязычных общин».

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