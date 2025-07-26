Карагандинская область входит в пятерку регионов с самым серьезным дефицитом директоров школ. Сейчас без руководителей ос­таются 54 учебных заведения из 420 действующих. Сильнее всего кадровый голод ощущается в сельской местности, а именно в Шетском, Абайском, Бухар-Жырауском и Осакаровском районах. Здесь пустуют более 30 директорских кресел.

коллаж Павла Цедилина

Почему педагоги с солидным стажем не спешат идти в администрацию? Мы обратились к нескольким действующим руководителям карагандинских школ и тем, кто уже отошел от дел, но только один из них согласился поделиться своим мнением, попросив не указывать в статье его фамилию и номер учебного заведения.

– Действительно, в нашем регионе ощущается нехватка директоров, – констатирует наш собеседник. – Хотя лет десять назад дефицит был еще ощутимее. Сейчас стало больше педагогов, которые хотят стать директорами. Но, вступив в должность, они сталкиваются с такими серьезными проблемами, что у них пропадает желание руководить.

Во-первых, это конкурсный отбор. Чтобы принять в нем участие, претендент должен соответствовать требованиям, которые изложены в Типовых квалификационных характерис­тиках долж­ностей педагогических работников и приравненных к ним лиц. Будущий директор обязан иметь высшее педагогическое образование, стаж работы не менее пяти лет, причем хотя бы год на руководящей должности. Далее ему нужно сдать КазТест, подтвердив уровень владения государст­венным языком на уровне не ниже В1. Также кандидат должен получить сертификат на знание законов, и в их список входят Конституция РК, законы «Об образовании», «О государст­венных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца» и «О противодействии коррупции», Кодекс «О браке и семье».

– С законами об образовании и статусе педагога я хорошо знаком, потому что каждый день сталкиваюсь с ними в своей практике, – рассказывает директор одной из карагандинских школ. – А вот вопросы по антикоррупционному законодательству показались мне сложными. Юридические термины, виды правонарушений, размеры штрафов – все это запомнить трудно. А по условиям тестирования нужно правильно ответить как минимум на половину из заданных вопросов.

Впрочем, он успешно сдал тестирование и прошел собеседование в конкурсной комиссии при управлении образования. Его назначили директором, и тут началось самое сложное: учебные планы, отчеты, проверки, госзакупки, а с наступлением каникул – еще и ремонт здания. Пока учителя отдыхают, представители школьной администрации хватаются за головы, ведь директора и завучи – это педагоги, которые разбираются в своих предметах, а не в строи­тельстве и сметном деле. Недобросовестным подрядчикам не составляет труда обвести их вокруг пальца. Руководитель в любом случае остается виноват: и если строители не уложились в срок, и если выполнили работу некачественно. Сначала ему будут трепать нервы, а потом, скорее всего, наложат дисцип­линарное взыскание.

– Я же не строитель... И когда в нашей школе ремонтировали крышу, мне было сложно следить за работой подрядчика, – признается наш собеседник. – Мне просто повезло с завхозом, он мог указать строителям на их ошибки. Не знаю, что бы я без него делал. А с подрядчиком пришлось повоевать. У него было мало рабочих, и шло отставание от графика. Я сильно переживал, что строители вовремя не доделают крышу, но, к счастью, до 1 сентября они все успели.

Если с подрядчиками директорам приходится иметь дело раз в году, то инциденты с учениками и их родителями случаются гораздо чаще. Особенно «богат» на них конец учебного года: то ученик на экзамен смартфон пронесет, то родители конфликтуют из-за денежных сборов на аренду кафе, то выпускники разборки устроят. Здесь и педагогам, и директору приходится проявлять стрессоустойчивость.

– Считаю, нельзя наказывать руководителя за то, что происходит за стенами школы, – рассуж­дает педагог. – Дети закончили учиться, и дальше ответственность за них несут родители. Все это понимают, но мы все равно перед каждым последним звонком и выпускными проводим инструктаж: объясняем детям, как вести себя в кафе, парке и в других общественных местах.

Конечно, работа любого руководителя предполагает высокий уровень ответственности, но он должен компенсироваться соответствующим окладом. Но в случае с директорами школ эта логика не работает. Сегодня зарплаты учителей-предметников гораздо выше тех, что получают завучи и руководители. Именно поэтому опытные педагоги не стремятся на административные должности.

Ради справедливости надо сказать, что с 2020 по 2023 год директорам одновременно с учителями повышали зарплаты. В результате, по данным Минпросвещения, указанным в ответе на наш запрос, оклад тех, кто возглавляет городские школы, составляет около 250 тыс. тенге, сельские – 300 тыс. тенге. За квалификацию «руководитель-организатор» им положена доплата в 30%, за «руководителя-менеджера» – 50% и «руководителя-лидера» – 100%. Последних у нас, к сожалению, очень мало.

Уровень оплаты труда директора не соответствует объему его ответственности, считает наш собеседник, и в этом – главная проблема.

В ответе на запрос «Казправды» в управлении образования Карагандинской области подтвердили, что в регионе «остро стоит вопрос назначения первых руководителей школ». Как его решают? Во-первых, ежемесячно проводят конкурсы на занятие вакантных должностей. Во-вторых, чиновники от образования встречаются с опытными педагогами и завучами, агитируя их переходить на административную работу. В-третьих, ведутся курсы подготовки руководителей и их замов в рамках проекта «1 000 лидеров изменений в образовании» с последующим включением в республиканский кадровый резерв. В результате в 2024 году семь карагандинцев из этого резерва возглавили учебные заведения.

А как же быть с компетенциями тех директоров, которые еще недавно учили детей, а теперь стали одновременно госзакупщиками, юристами и строителями? На этот вопрос есть ответ у председателя областного общественного совета Серикжана Байбосынова. Он предлагает на базе филиала Академии госуправ­ления, которую возглавляет, проводить курсы повышения квалификации для директоров школ и колледжей. Эту рекомендацию он уже направил в управление образования, однако реакции пока нет.

Получается, есть два основных фактора, влияющих на кандидатов в директоры учебных заведений: зарплата и дисцип­линарные взыскания. Если первую постепенно повышать, а вторые сделать адекватными компетенциям руководителя, то не исключено, что скоро кабинеты школьных директоров перестанут пустовать.