Почему забирают телефоны у пациентов с коронавирусом

Коронавирус
В социальных сетях участились жалобы от родственников больных COVID-19 о том, что не могут дозвониться до своих близких. В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области рассказали, почему забирают телефоны у пациентов с коронавирусом, сообщает Mgorod.kz.

Так, в управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что сотовые телефоны являются одним из источников инфицирования.

"Хотелось бы отметить, что мобильный телефон - не главный источник заражения, но один из наиболее возможных в условиях стационара. В связи с тем, что телефон практически никто не обрабатывает антисептиком. А между тем вирус оседает на вещах, которые вы чаще всего держите в руках. Сейчас главное правило для всех - строгое соблюдение всех санитарных правил, являющихся главным шансом снижения уровня заболеваемости и смертности", - прокомментировали в облуправздраве.

Отметим, на сегодняшнее утро, 16 июля, общее количество заболевших КВИ в стране достигло 65 188 человек.

Популярное

Все
Президентские выборы начались в Казахстане и за рубежом
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
Смаилов: Свой выбор я сделал, проголосовав за мирный и сильный Казахстан
Жигули Дайрабаев проголосовал первым
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана
В Казахстане начали работу больше 8 тысяч избирательных участков
Ожидаем очень серьезную явку на выборах президента РК – наблюдатель от МПА СНГ
К голосованию приступили все избирательные участки в Казахстане
Регионы-лидеры по голосованию на выборах назвали в ЦИК
Правительство останется работать, но точечные изменения будут - Токаев о политической перезагрузке
С праздничным настроением пришел на выборы Ерлан Кошанов
Сайлау 2022 - Выборы 2022
Самая юная избирательница проголосовала на выборах в Жетысуской области
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
Ашимбаев призвал казахстанцев проявить активность на выборах
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента
Брутальным нокаутом завершился главный бой в турнире UFC с участием Казахстана
Сколько казахстанцев проголосовали на выборах к этому часу
"Судьи не отдают": Жалгас Жумагулов сделал скандальное заявление после боя в Лас-Вегасе
Глава миссии Бюро ОБСЕ по наблюдению за выборами Урсула Гацек рассказала о работе наблюдателей
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
Жанибек Алимханулы успешно защитил титул чемпиона мира
Нефтяники Мангистау спасли лебедя, застрявшего в солончаке. Видео
Опоздал на спячку: видео с медведем умилило соцсеть
Стрельба в кафе: задержаны подозреваемые в покушении на убийство в Мангистауской области
Казахстанская команда стала лучшей в медальном зачете ЧА-2022 по боксу
Штормовое предупреждение из-за циклона объявлено в Казахстане
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
В Алматинской области сгорела автомойка. Видео
Кызылординские школьники автоматизировали работу в огороде
В Актобе спасли щенка, упавшего в глубокий колодец
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]