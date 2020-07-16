В социальных сетях участились жалобы от родственников больных COVID-19 о том, что не могут дозвониться до своих близких. В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области рассказали, почему забирают телефоны у пациентов с коронавирусом, сообщает Mgorod.kz
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Так, в управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что сотовые телефоны являются одним из источников инфицирования.
"Хотелось бы отметить, что мобильный телефон - не главный источник заражения, но один из наиболее возможных в условиях стационара. В связи с тем, что телефон практически никто не обрабатывает антисептиком. А между тем вирус оседает на вещах, которые вы чаще всего держите в руках. Сейчас главное правило для всех - строгое соблюдение всех санитарных правил, являющихся главным шансом снижения уровня заболеваемости и смертности", - прокомментировали в облуправздраве.
Отметим, на сегодняшнее утро, 16 июля, общее количество заболевших КВИ в стране достигло
65 188 человек.