Опасные полигоны

Отсутствие должной инфраструктуры и сортировочных линий приводит к избыточному накоплению на них мусора. По информации местных исполнительных органов, в области ежегодно образуется порядка 220 тыс. тонн отходов, но доля их переработки составляет всего 17,8%. Из-за дефицита мощностей для сортировки Жетысу теряет возможность вторично использовать пластик, стекло и бумагу. На этом фоне экологи зафиксировали несколько возгораний на объектах ТБО, за что три юридических лица привлечены к административной ответственности.

В борьбе со стихийными свалками используют и космический мониторинг. Геопортал с начала года выявил в области 35 незаконных точек сброса мусора, 11 из которых уже ликвидированы.