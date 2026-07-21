Опасные полигоны

В области Жетысу функционируют семь полигонов твердых бытовых отходов и 182 места для их временного накопления. Однако их состояние не отвечает требованиям обновленного законодательства. По словам руководителя областного департамента экологии Тлеухана Байгуатова, полный пакет экологических разрешений имеют только три такие точки – в Талдыкоргане, Каратальском и Коксуском районах. Главная сложность заключается в юридическом оформлении объектов. В четырех районах региона полигоны уже функционируют, но без необходимых разрешительных документов.
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