Километры больших перемен

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестанской области продолжается масштабная модернизация дорожной инфраструктуры.

фото пресс-службы облакимата

Иногда, чтобы по-настоящему оценить перемены, достаточно подняться над землей. С высоты птичьего полета хорошо видно, как ровная лента нового асфальта уверенно проходит через населенный пункт. Сегодня автомобили легко преодолевают этот участок, хотя еще совсем недавно водители заранее снижали скорость, готовясь объезжать выбоины.

Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения КХ-60 Туркестан – Кентау – Енбекши – Дихан в Сауранском районе завершена.

После среднего ремонта в эксплуатацию сданы четыре километра обновленной автострады. Для жителей близлежащих населенных пунктов это не просто новый асфальт, а долгожданная возможность быстрее и безопаснее добраться до районного центра. Работы по проекту выполнила подрядная организация ТОО «Сарбаз қуат», заказчиком выступило управление пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Туркестанской области.

При ремонте применили технологию ресайклинга: существую­щее основание укрепили, после чего уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Такой подход позволяет увеличить срок службы дорожного покрытия.

Особое внимание уделили безо­пасности жителей. В пределах населенного пункта обустроили тротуар для пешеходов, а возле образовательных учреждений установили искусственные дорожные неровности. Теперь дорога стала безопаснее не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

Обновленный участок уже стал важной транспортной артерией для жителей Сауранского района, улучшив сообщение между населенными пунктами и создав более комфортные условия для ежедневных поездок.

Этот объект – лишь часть масштабной программы по развитию дорожной инфраструктуры Туркестанской области. В соответствии с поручениями Главы государства в регионе продолжается строительство, реконструкция, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог. В этом году различными видами работ охвачено более тысячи километров дорожной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог области составляет 17 692 километра. Из них 678 километров – дороги республиканского значения, 3 983,3 километра – областного, 1 726 километров – район­ного. Еще 11 305 километров приходится на улицы населенных пунктов.

Последовательная работа по модернизации уже приносит результаты. Сегодня 95% дорог республиканского значения находятся в хорошем состоянии. Доля областных и районных дорог, соответствующих нормативным требованиям хорошего и удовлетворительного состояния, достигла 94,8 процента.

В 2026 году на развитие автомобильных трасс области предусмотрено 35,5 млрд тенге. Строительно-ремонтные работы ведутся на 224 объектах общей протяженностью 1 138,1 километра. До конца года планируется завершить 103 объекта общей протяженностью 445,2 километра.

В настоящее время работы продолжаются на 22 объектах региональных дорог, 18 объектах районного значения и 184 объектах по ремонту улиц населенных пунктов. На районных дорогах строительством, капитальным и средним ремонтом охвачено 119 километров. Все 18 проектов планируется завершить до конца года.

Большое внимание уделяется и развитию улично-дорожной сети населенных пунктов. Сегодня ремонт проводится на 454 улицах общей протяженностью 776,5 километра. До конца года в эксплуатацию планируется ввести 72 объекта общей протяженностью 240,7 километра.

Не менее важным направлением остается контроль качества выполняемых работ. С начала года специализированные лаборатории провели 532 проверки строительных материалов. По итогам выявленных нарушений подрядным организациям выписаны штрафы на общую сумму 10 млн тенге.

Кроме того, подрядчики за собственный счет заменили около 15 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия, не соответствовавшего установленным требованиям. Стоимость выполненных восстановительных работ составила 119,4 млн тенге.

На постоянной основе ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения: обновляется дорожная разметка, устанавливаются новые дорожные знаки, устраняются выбоины. Параллельно продолжается обновление дорог республиканского значения. В текущем году ремонтные работы ведутся на шести объектах общей протяженностью 128 километров.

Кроме того, средний ремонт запланирован на двух участках международного транспортного коридора Самара – Шымкент общей протяженностью 104 километра. Здесь установят шесть автоматических измерительных станций, которые помогут избавить трассу от перегруженных сверх нормы самосвалов и сохранить качество дорожного покрытия.

#Туркестанская область #модернизация #дороги #инфраструктура

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