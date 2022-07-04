Почему жители аргентинского городка Росарио многое знают о Казахстане

Взгляд из Аргентины

Несмотря на то что наши страны разделяют сотни тысяч километров, жители аргентинского Росарио многое знают о Казахстане, его культуре, традициях и изменениях, которые сегодня происходят в общественной и политической жизни страны. Во многом это заслуга посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана Ирины Вагнер, которая уже много лет является руководителем казахстанского культурного центра в Аргентине.

– Ирина, как судьба связала вас с Аргентиной?

– Я родилась и выросла в Алматы, Казахстан – моя родина. А в Росарио живу уже около 20 лет, мой муж – аргентинец. Поэтому так вышло, что теперь мой дом и в Аргентине, обе эти страны занимают большое место в моем сердце.

– Давно были на родине в последний раз?

– В 2017 году. Тогда я приезжала в Казахстан с мужем и сыном, которые впервые увидели эту страну. Этот визит был очень запоминающимся для нас, ведь мне представилась возможность выступить на заседании Ассамблеи народа Казахстана, которое было посвящено 25-летию Независимости. Для меня это стало в некотором смысле возвращением домой, и было очень приятно, что Казахстан встретил меня и мою семью с таким радушием. Выступая перед Ассамблеей, я рассказала о работе казахстанского культурного центра в Росарио, который мы организовали с мужем, и огромном интересе жителей Латинской Америки к культуре Казахстана.

– Центр работает и сегодня?

– Конечно. Мы открылись в 2015 году и с тех пор ведем активную деятельность, сотрудничаем с Почетным консульством РК. Конечно, из-за пандемии число проводимых мероприятий сократилось, ведь в Аргентине был очень жесткий карантин. Но мы перенесли все наши встречи в режим онлайн: проводили конференции, посвященные дню рождения Абая, другим важным датам.

Я с гордостью могу рассказать о результатах нашей работы за последние пять лет. Так, три года назад было подписано Соглашение о побратимстве между Алматы и Росарио. Для меня это очень символично, ведь это два самых важных города в моей жизни, и крайне приятно, что мы в лице казахстанского культурного цент­ра в Росарио приложили руку к тому, чтобы сделать их ближе друг другу. В мире не много знают о Росарио, конечно, столица Аргентины и ее визитная карточка – это Буэнос-Айрес. Но в этой стране Росарио играет большое значение: во-первых, это первый порт Аргентины, ну а во-вторых – родина одного из лучших футболистов всех времен Лионеля Месси. И мне хотелось бы, чтобы и казахстанцы больше знали об этом прекрасном городе, находящемся на другом континенте. У нас есть идея об организации поездки в Казахстан группы путешественников из Латинской Америки, и я думаю, что Соглашение о побратимстве даст нам возможность рассчитывать на содействие в этом официальных лиц наших стран.

В одном из парков Росарио сегодня есть Аллея Республики Казахстан, единственная, нужно отметить, в Аргентине. 16 декаб­ря прошлого года мы торжественного инаугурировали улицу Абая в Росарио. И в тот же день дали имя Республики Казахстан одной из городских площадей, которая располагается в очень живописном месте с видом на реку Парану.

– Почему даже после переезда из Казахстана для вас осталось так важно не только поддерживать связь с родиной, но и вести такую широкую просветительскую деятельность здесь, в Аргентине, ведь это требует огромного времени и личных усилий?

– Когда уезжаешь жить в другую страну, первое время очень сложно привыкнуть к новым обстоятельствам – другая культура, другой менталитет. Я думаю, через это проходят все, кто когда-либо иммигрировал. И я, конечно, очень скучала по Алматы, моим друзьям. Мысль открыть здесь, в Росарио, казахстанский центр культуры у меня появилась, когда я побывала на Фестивале народностей, который ежегодно проводится мэрией Росарио. Это масштабное мероприятие, которое собирает около трехмиллионов человек. Вообще Росарио в этом плане – особенный город, Аргентина – страна иммигрантов, здесь живут представители разных национальностей и этносов, каж­дая из которых организует свои культурные центры, чтобы поддерживать связь друг с другом, хранить традиции, передавать эти знания молодежи, и очень много таких центров – около 45 – находятся именно в Росарио.

Часть этого большого фестиваля – выставка, где каждая нацио­нальность представляет свою культуру, кухню, готовит выступ­ления танцевальных групп. Конечно, это не такая масштабная структура, как Ассамблея народа Казахстана, у нее нет такого высокого статуса, но это неотъемлемая часть местной культуры.

Идею открыть в Росарио Казахстанский центр культуры поддержал мой муж. В самом начале у нас было только два национальных костюма. Собственными руками соорудили шанырак. Казахстанской диаспоры в Росарио нет, поэтому моими главными сподвижниками стали моя семья и студенты. Получается, так вышло, что о Казахстане стали рассказывать аргентинцы. Но нас очень воодушевил и вдохновил интерес местных жителей к тому, что мы делаем, нас просили больше рассказывать о быте, культуре, кухне. Когда я жила в Казахстане, даже не задумывалась о том, насколько интересна наша страна, поэтому, занимаясь развитием культурного центра, сама впервые узнавала многое, расширяла свои знания, стараясь как можно глубже передать традиции казахского народа.

– Какое значение, по вашему мнению, институт АНК имеет для казахстанского общества?

– Я считаю работу этой структуры очень важной. И не только для Казахстана, но и для всего мирового сообщества. Последние события международной повестки дня только доказывают большое значение общественных институтов, направленных на сближение культур и устранение барьеров между представителями разных стран и национальностей. Когда я рассказываю об АНК в Аргентине, нахожу очень положительный отклик. А когда здесь узнают, что идеи межнационального диалога и сплочения пропагандируются на государственном уровне, высказывают большое уважение руководству Казахстана. Я с большой гордостью называю себя послом дружбы Ассамблеи народа Казахстана, ведь это большая честь.

– Наверное, вы следите за событиями в Казахстане, знаете о реформах, происходящих в политической и общественной жизни страны?

– Конечно, все, что связано с Казахстаном, не перестает быть для меня важным. Конституционные реформы, состоявшийся референдум – это события, которые диктует время. И я рада, что руководство страны слышит и понимает эти запросы общества. Сегодня все государства мира, не только Казахстан, находятся в переломном моменте, необходимость учиться жить в новых условиях, чувствуется и здесь, в Аргентине. Но я уверена, что все происходящие перемены нацелены на улучшение жизни граждан. И очень важным в этот момент является тот факт, что население может высказать свое мнение по поводу будущего страны, принять участие в важных для всех решениях. И я вижу, что у людей, живущих в Казахстане, есть эта возможность, и руководство страны старается услышать их голос. Это очень меня радует.