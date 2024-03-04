Почести земляку

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Раушан Утеулина

В Акмолинской области республиканским массовым лыжным забегом отметили 30-летие первой золотой олимпийской медали в истории независимого Казахстана.

фото пресс-службы облакимата

Первым олимпийским чемпионом РК в норвежском Лиллехаммере 27 февраля 1994 года стал легендарный акмолинский лыжник Владимир Смирнов. Благодаря силе воли спортсмена – уроженца маленького городка Щучинска – на Олимпиаде прозвучал гимн Казахстана, был поднят флаг страны!

Торжество с участием олимпийского чемпиона, победителя чемпионатов мира, Азиатских игр и этапов Кубка мира, почетного граж­данина Акмолинской области Владимира Смирнова состоялось в день открытия XXXVI областной зимней спартакиады «Хрустальный колос-2024».

Легендарного земляка ждали горячий прием и продолжительные овации. Слов благодарности заслуживает и подготовленная к важной дате культурная программа, в которой, помимо танцевальных коллективов и вокалистов, принял участие образцово-показательный оркестр Национальной гвардии.

На большом LED-экране демонст­рировались события 30-летней давности. Те самые, когда лыжник из Казахстана, пробежав королевскую 50-километровую дистанцию, пришел к финишу первым. Кадры исторического рывка вызвали шквал зрительских эмоций. Не зря уроженца Щучинска называют одним из сильнейших лыжников мира второй половины 80-х и 90-х годов XX века.

Открывая торжественную часть спортивного мероприятия, аким области Марат Ахметжанов напомнил, какова была значимость того первого олимпийского «золота» для имиджа молодого суверенного государства.

– Свой спортивный подвиг Владимир Смирнов совершил в заключительный день соревнований в гонке на 50 километров. Он опередил своих соперников более чем на одну минуту. Это была историческая победа, настоящий триумф. Нелегкий путь к достижениям, начавшись в Щучинске, довел нашего земляка до высшей победы в Лиллехаммере. Он был, есть и будет легендой казахстанского и мирового спорта. Его имя – символ победы, – отметил глава региона, вручая выдающемуся спортсмену орден «Достық» ІІ степени, которым он награжден согласно указу Президента РК.

Владимир Смирнов, поблагодарив за оказанные почести, рассказал, что его спортивный путь начинался на лыжных трассах и стадионах Щучинска, но не на таких прекрасных, какими они являются сейчас.

– Уверен, что благодаря заботе государства в ближайшее время обязательно появится еще один олимпийский чемпион из моего родного Щучинска, области или Казахстана. Хотел бы поблагодарить Президента Касым-Жомарта Токаева за большое внимание, которое он уделяет спорту высших достижений. Выражаю признательность акиму области за сегодняшний прекрасный и трогательный праздник. Я со своей стороны приложу максимум усилий для того, чтобы уже в ближайшее время еще один спортсмен нашей области представлял Казахстан на международных соревнованиях. Объект, на территории которого проходит сегодняшний великолепный праздник, соответствует всем международным стандартам. В прошлом году здесь прошел чемпионат мира по биатлону среди молодежи, – сказал виновник торжества.

Поздравили Владимира Смирнова и участников соревнований прославленные спортсмены – депутат Мажилиса Парламента РК Даулет Турлыханов, вице-президент по развитию паралимпийских видов спорта НОК РК Серик Сапиев, а также вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

Между тем на лыжную трассу центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта вышли более 400 лыжников – участников республиканской лыжной эстафеты. Первым финишировал юный лыжник из Сандыктауского района Никита Волосевич, получивший затем медаль из рук легендарного спортсмена.

Лыжная эстафета-челлендж была передана акмолинцами Костанайской области.

#лыжник #Владимир Смирнов #олимпийский чемпион

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