Почти 2 млрд человек затронет отсутствие продовольственной безопасности к концу года – эксперт

Заместитель председателя Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам Сума Чакрабарти на площадке АЭФ высказался о важности обеспечения продовольственной безопасности страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Продовольственная безопасность - это, действительно, является одной из крупнейших проблем сегодня. Проблемы с цепочками поставок начались еще в период пандемии и значительно усугубились российско-украинским конфликтом. Эти две страны являются одним из крупнейших производителей сельхозпродукции. По некоторым оценкам, 1,9 млрд человек затронет отсутствие продовольственной безопасности к концу этого года. С начала войны в Украине более 20 стран ввели ограничения на экспорт. Многие другие страны могут последовать их примеру», - сказал Сума Чакрабарти.

Одним из ключевых факторов, способствующих этому, по его словам, является нарушение свободного потока продовольствия между странами. В итоге, это способствует общему высокому уровню инфляции по всему миру, которая не наблюдалась в течение нескольких десятилетий.

«Этот тренд, согласно прогнозам, сохранится в течение некоторого времени», - заявил спикер.

Еще один негативный фактор заключается, по его словам, в том, что проблемы продовольственной безопасности и значительный рост цен на продовольствие в основном наносят ущерб странам с низким и средним уровнем доходов, поскольку они тратят большую долю национального дохода на продовольствие.

«В этом контексте странам СВМДА следует сотрудничать в ряде областей. Во-первых, нам необходимо поощрять использование эффективных и устойчивых технологий. Многие фермеры, особенно мелкие, до сих пор используют традиционные методы. Использование новых технологий должно способствовать повышению урожайности. Во-вторых, повышение инвестиций в инфраструктуру. Нам необходимо инвестировать в дороги и складские помещения, в технологическое оборудование, чтобы фермеры могли эффективно доставлять свою продукцию до потребителей. В-третьих, финансирование должно быть более доступным для фермеров. Многие фермеры не имеют доступа к финансированию по нескольким причинам, в том числе из-за отсутствия залога. Кроме того, государственная поддержка сельского хозяйства обычно оказывается крупным компаниям, а не мелким фермерам, и мы должны обеспечить хорошее финансирование фермеров и равномерное распределение финансовой поддержки», - подчеркнул Сума Чакрабарти.

Также, по его словам, необходимо свести к минимуму сбои в международной торговле.

«Нам необходимо международное сотрудничество, чтобы сохранить максимально открытые торговые потоки и свести к минимуму запреты на экспорт, а также координировать меры с другими странами. Это будет способствовать беспрепятственному перемещению продуктов питания между странами и уменьшению потрясения в странах, в значительной степени зависящих от импорта», - пояснил эксперт.

В целом, по его словам, МСБ и сельскохозяйственный сектор являются важнейшими составляющими экономики. Ничего не может работать, если эти два сектора работают плохо, добавил спикер.

«Эти две области также имеют решающее значение для социального процветания в наших странах, особенно, когда речь идёт о проблемах, связанных с бедностью и неравенством. Поэтому они заслуживают особого внимания», - резюмировал Сума Чакрабарти.