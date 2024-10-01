Почти 2,5 миллиона пенсионеров проживают в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным госкорпорации «Правительство для граждан», больше всего получателей пенсии проживает в Алматы и Туркестанской области – около 250 тысяч и порядка 200 тысяч соответственно. Меньше всего – в Улытауской области – более 28 тысяч.

1 октября в честь празднования международного Дня пожилых людей в ЦОНах страны прошла акция. Так, в этот день сотрудники центров обслуживания населения выдавали пенсионные удостоверения в торжественной обстановке. Всего за получением документа в День пожилых людей обратилось порядка 800 граждан.

При этом, больше всего пенсионных удостоверений было выдано в городе Алматы и в Туркестанской области, меньше всего – в Улытауской области.

Кроме того, в стенах госкорпорации состоялась встреча с участием пенсионеров и руководства «Правительства для граждан», на которой были выслушаны вопросы и предложения по улучшению качества оказания госуслуг в сфере пенсионного обеспечения.

Напомним, средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2024 года составил 131 872 тенге.