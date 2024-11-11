Почти 2,5 тыс. рабочих очищают улицы Астаны от снега

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с обильными осадками коммунальщики столицы работают в круглосуточном посменном режиме, очищая улицы города от снега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Более 1 300 единиц спецтехники и свыше 2 400 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену, отметили в столичной администрации.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

С начала снегопада за неделю в Астане вывезено свыше 57 тыс. кубометров снега, что составляет 4 595 грузовых рейсов, сообщили в акимате.

По данным РГП «Казгидромет» в Астане 11 ноября переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-4 мороза, днем с дальнейшим понижением.