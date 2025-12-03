Это на 17,6% выше, чем неделей ранее, и на 37,2% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-центре Региональной службы коммуникаций Алматы представили актуальные данные по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыковой, сезонный подъем фиксируется в пределах ожидаемых значений, а городские службы продолжают мониторинг и профилактику.

Так, за 47-ю неделю в Алматы зарегистрировано 32 456 случаев ОРВИ, из которых 58,5% – дети (18 992 случая). В стационары госпитализировано 415 пациентов, в том числе 49 беременных и 61 ребенок до года. С пневмонией за неделю госпитализирован 71 пациент.

«С 45-й недели в городе циркулирует вирус гриппа А/H3N2, а также другие негриппозные вирусы: риновирус, парагрипп, аденовирус, сезонный коронавирус. Подтверждено 69 случаев гриппа A/H3N2, преимущественно среди непривитых. Все пациенты получают лечение, их состояние удовлетворительное», - озвучила Асель Калыкова.

Согласно данным ВОЗ, в северном полушарии ожидается циркуляция вирусов A/H1N1/pdm09, A/H3N2 и вируса В, с высокой вероятностью доминирования A/H3N2.

Спикер напомнила о необходимости соблюдать простые меры профилактики:

* укреплять иммунитет;

* сократить пребывание в местах массового скопления;

* проветривать помещения и проводить влажную уборку;

* носить маски при контакте с заболевшими;

* соблюдать гигиену;

* сократить посещение массовых мероприятий и общественных мест при наличии симптомов.