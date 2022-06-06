Почти 50 человек погибли, более 450 пострадали при взрыве на складе морских контейнеров в Бангладеш

Как минимум 49 человек стали жертвами взрыва и крупного пожара на контейнерном складе в местечке Ситакунда, неподалеку от города Читтагонг на юго-востоке Бангладеш. Об этом проинформировали в министерстве здравоохранения страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

"В результате пожара погибли 49 человек, в том числе пятеро пожарных. Ожидается, что число жертв возрастет, поскольку пожар еще не полностью взят под контроль", - заявил представитель минздрава Хасан Шахриар.

Количество пострадавших измеряется сотнями. По словам Шахриара, ранения получили свыше 450 человек, помощь им оказывается в больницах Ситакунды и Читтагонга. Как минимум трое сильно обгорели (повреждено свыше 65 процентов поверхности тела), они доставлены в военный госпиталь.

Директор объекта Муджибур Рахман отметил, что причина пожара, спровоцировавшего взрыв, пока не установлена.

По словам главы пожарной службы Читтагонга Анисура Рахмана, по мере того, как пламя начало распространяться, "некоторые контейнеры стали взрываться", поскольку в них хранились легковоспламеняющиеся химические вещества.

Как заявил со своей стороны представитель Ассоциации внутренних контейнеров Бангладеш Рухул Амин Сикдер, там могли находиться запасы перекиси водорода.

"Масштаб взрыва не меньше того, что мы видели в Бейруте, в Ливане, несколько лет назад", - добавил он.