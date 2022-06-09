Почти 6 миллионов тенге присвоила риэлтор в Усть-Каменогорске

Полицейские проводят досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество), передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

"53-летняя жительница областного центра сообщила в Ульбинский отдел полиции, что стала жертвой обмана. Еще в 2020 году риэлтор предложила потерпевшей помощь в приобретении жилья. Однако, получив 5900 000 тенге, перестала выходить на связь", - говорится в сообщении.

32-летнюю подозреваемую задержали. Женщина дала признательные показания, рассказали в областном ДП.