Почти 700 туш мертвых сайгаков утилизировали в области Ұлытау
78
С 24 по 26 марта вывезли 110 туш степных антилоп
В Улытауской области продолжаются работы по обеспечению безопасности вблизи Кенгирского водохранилища. В связи с таянием льда спасатели ДЧС задействованы для предупреждения возможных происшествий, сообщает Kazpravda.kz
«Также проводятся санитарные мероприятия: с февраля утилизировано более 660 туш сайгаков. В работах участвуют сотрудники ДЧС, «Охотзоопрома» и акимата Жезказгана. С 24 по 26 марта вывезено 110 туш. Составлены акты. Специалисты продолжают очистку территории», – уточнили в пресс-службе МЧС.