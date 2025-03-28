Почти 700 туш мертвых сайгаков утилизировали в области Ұлытау

С 24 по 26 марта вывезли 110 туш степных антилоп

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Улытауской области продолжаются работы по обеспечению безопасности вблизи Кенгирского водохранилища. В связи с таянием льда спасатели ДЧС задействованы для предупреждения возможных происшествий, сообщает Kazpravda.kz