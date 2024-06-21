Почти как в сериале – «Участок» по-павлодарски

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Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Больше 10 лет работает участковым полиции Талгат Абдраисов. Мужчина откровенно говорит, что служба у него непростая, но о ней он мечтал с детства

Сегодня вверенный ему участок – пригородный павлодарский поселок Атамекен (Ленинский). И без преувеличения – здесь любой знает своего участкового, а он сам может и не знаком с каждым жителем лично (хотя с большинством – наверняка), но абсолютно уверен – можно ко всем найти подход.

«Работать в полиции – это было мечтой с детства. Примером мне стал родной дядя, который дослужил до полковника полиции и сегодня уже находится на заслуженном отдыхе. Когда я был маленьким, дядя часто приходил к нам в гости. Я любовался его красивой формой, слушал интересные рассказы», – вспоминает  Талгат Маратович.

Теперь сюжеты из этих рассказов стали делом и его жизни. Начинал свой профессиональный путь Талгат Абдраисов с Карагандинской академии МВД РК им. Б.Бейсенова, которую окончил в 2014 году, а затем по распределению был назначен участковым инспектором Северного отдела полиции города Павлодара, где и несет службу по сей день.

Участковый – это фундамент полиции, считает Талгат Абдраисов и признается, что за десять лет на службе получил большой опыт – не только профессиональный, но и жизненный. Во многом от работы участкового инспектора полиции зависит порядок городов и сельских населенных пунктов - обстановка на вверенном участке, благополучие и безопасность граждан, доверие населения и даже мир в семьях.

В своей ежедневной службе Талгат с особой ответственностью помогает людям, порой именно благодаря его компетентности как участкового и человеческим качествам люди в корне меняли свою жизнь к лучшему.

Один пример – типичный, можно сказать, но далеко не простой: на административном участке, обслуживаемом Абдраисовым, жила семья с четырьмя детьми, где супруг начал злоупотреблять спиртным и вскоре лишился работы. Семье требовалась помощь. Талгат Маратович не просто поставил главу семейства на учет, но регулярно с ним встречался, проводил так называемую профилактическую работу – беседовал, где-то подсказывал, больше настаивал и контролировал. В общем-то настойчивость участкового и помогла убедить мужчину бросить пагубную привычку, устроиться на работу и наладить свою жизнь. По сей день, встречая Талгата Маратовича, бывший подучетный и его супруга благодарят полицейского за столь необходимую помощь.

«Нам ведь важно вникнуть в проблему человека, а после - всеми способами ему помочь. Думаю, если каждый будет относиться к другому тепло и с пониманием, то мир станет чуточку лучше», – говорит инспектор и, отвечая на вопрос, что ему больше всего нравится в работе, добавляет: общение с жителями, нравится помогать людям и понимать, что своей работой он приносит пользу.

Кроме того, имидж всей полиции и доверие к ней напрямую зависит от тех, кто ближе всего к населению, а это – участковый.

Коллеги характеризуют Талгата как скромного, но очень трудолюбивого и компетентного сотрудника, который на первый план всегда ставит помощь гражданам. Ценят это в Талгате и его родные - с супругой Айгуль он воспитывает сына Самира и дочь Малику. Свободное от работы время семья любит проводить вместе – отдыхать на природе, смотреть фильмы, играть в настолки. Ну а в будни ребята с нетерпением ждут папу со службы и знают, что благодаря его непростому труду и труду его коллег на улицах поселка и города спокойно и безопасно. И гордятся тем, что их друзья мечтают быть, как Талгат-ага.

#Павлодар #участковый

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