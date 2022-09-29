Фото: Kazpravda.kz
Общество
Почти миллиону казахстанцев пенсионный аннуитет поможет досрочно выйти на пенсию
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева рассказала о возможности приобретения супружеского пенсионного аннуитета, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Такая норма заложена в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», подписанном президентом 12 июля 2022 года.

«Новацией закона является внедрение совместного (супружеского) пенсионного аннуитета, который позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников и назначить каждому из них пожизненные выплаты по индивидуальному графику. На сегодня порядка миллиона казахстанцев смогут воспользоваться данной опцией», - сказала Мария Хаджиева на брифинге в СЦК.

К примеру, по ее словам, супружеская пара - 55-летние муж и жена - имеют пенсионные накопления в размере 11,6 млн тенге и 5 млн тенге соответственно. При этом минимальная стоимость пенсионного аннуитета с ежемесячной выплатой в размере 70% от величины прожиточного минимума для мужа составляет 7,4 млн тенге, для жены – 9,2 млн тенге.

«Сумма накоплений жены недостаточна для заключения индивидуального договора пенсионного аннуитета. Объединив накопления и заключив договор совместного пенсионного аннуитета, каждый из супругов сможет получать пожизненные выплаты. Введение совместных пенсионных аннуитетов позволит повысить сберегательные инициативы граждан и обеспечить им дополнительные накопления к моменту выхода на пенсию», - пояснила спикер.

По ее данным, в развитых странах договоры пенсионного аннуитета являются неотъемлемой частью пенсионной системы.

"В скандинавских странах (Дания, Швеция, Норвегия) совместные аннуитеты являются добровольными продуктами, тогда как в латиноамериканских странах (Чили, Мексика, Аргентина) совместные аннуитеты носят обязательный характер", - отметила Хаджиева.

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