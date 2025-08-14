Также выявлено, что в районе отсутствуют социальные магазины для уязвимых слоев населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Аягозского района установлено, что 6 из 19 видов товаров реализовывались по ценам, превышающим предельные. При этом местные исполнительные органы предоставляли в областной центр недостоверную информацию, занижая реальные цены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Например, при установленной цене картофеля в 275 тенге, фактическая стоимость составляла 415 тенге (+44%). Аналогичные превышения выявлены по моркови, луку, капусте, молоку и кефиру.

Вопреки требованиям законодательства, местные исполнительные органы не обеспечивали надлежащий мониторинг, что привело к искажению данных и отсутствию контроля над ростом цен. Также выявлено, что в районе отсутствуют социальные магазины для уязвимых слоев населения.

По результатам прокурорского вмешательства мониторинг усилен, начата работа с торговыми точками по недопущению завышения цен. Достигнута договоренность с двумя магазинами в городе Аягоз о продаже социально значимых товаров по сниженным ценам.