Общество

Почувствовали ли жители Карагандинской области, что республиканские трассы стали комфортнее и безопаснее?

Елена Ульянкина

Карагандинский регион – один из самых больших в Казахстане, здесь около 2 000 км трасс респуб­ликанского значения. Область является транзитной. Через нее проходят транспортные коридоры, которые связывают север и юг республики. Только поэтому, казалось бы, «КазАвтоЖол» должен уделять ей особое внимание. Однако объемы и качество дорожного ремонта оставляют желать лучшего.

В нынешнем сезоне в Карагандинской области провели средний ремонт 98 км дорог респуб­ликанского значения. Асфальт обновили отрезками по 10–30 км в районах Каркаралинском, Нуринском и Жанааркинском.

Уже три года идет реконструкция трассы Караганда – Балхаш, протяженность которой составляет 363 км. Можно сказать, что это дорога государственной важности. Она является частью транс­портного коридора Центр – Юг. Поток машин здесь огромный. Ездят и легковые автомобили, и автобусы, и грузовые фуры. Водители устали от пыли, летящих из-под колес камней и длинных объездов. Они мечтают об автобане, по которому можно будет промчаться с ветерком и не бояться лобовых столкновений.

Надо отметить, что компания «КазАвтоЖол» активно конт­ролирует процесс реконструкции этой трассы. Раньше здесь работа шла с отставанием, а теперь подрядчик «подтянулся». В нынешнем году он утроил количество экскаваторов, катков, асфальтоукладчиков и прочей спецтехники, доведя их общее число до 560, а дорожных рабочих – в пять раз, до 1 000 человек.

Это дало результат. За сезон подрядчик заасфальтировал треть трассы – 125 км.

– До конца 2022 года планируем ликвидировать все объездные дороги на трассе Караганда – Балхаш, – сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев. – Мы уже провели большую работу. Количество объездов сокращено на 95%. Если раньше их общая протяженность составляла 149 километров, то сейчас – всего 8 километров.

Водители заметили позитивные изменения. Объездов на трассе действительно стало меньше и, как следствие, причин для аварийных ситуаций – тоже. Активисты из общественного объединения «Әділдік жолы» считают, что в этом есть и их заслуга. Они не раз критиковали «КазАвтоЖол», генподрядчика и субподрядчиков за ошибки, допущенные при реконструкции дороги.

– Во время своих объездов мы выявили такие недостатки, как колейность, наличие трещин, кромочность и неукрепленные обочины, – напомнил руководитель карагандинского филиала РОО «Әділдік жолы» Рустам Танишпеков. – «КазАвтоЖол» нам ответил, что эти дефекты будто и не дефекты вовсе. Дорога, мол, еще не введена в эксплуатацию. Я с этим не согласен, но после итогов нашего мониторинга договор с одним из субподрядчиков расторгли. Не знаю, совпадение это или нет, но на него подали в суд.

Рустам Танишпеков поделился хорошей новостью: недавно «КазАвтоЖол» заключил с общественниками меморандум о сотрудничестве. Теперь они вместе будут проверять качество ремонта перед приемкой дорог в эксплуатацию.

– В пятницу, 4 ноября, я выезжал в Нуринский район на приемку среднего ремонта, – рассказал карагандинский общест­венный активист. – Мы вместе с подрядчиком брали крены, а потом проводили экспертизу. Доказали, что на участке надо заменить асфальт, ибо он не соответствует нормативам по влагонасыщению. Это значит, если будет дождь, то асфальт не сможет впитывать воду. А потом, когда ударит мороз, дорожное покрытие начнет разрушаться.

Надо сказать, что в регионе есть еще две трассы, которые давно нуждаются в капитальном ремонте: Караганда – Жезказган и Караганда – Павлодар. Их из года в год латают, но ямы и трещины все равно появляются.

– Дорога на Павлодар разбитая, – высказал свое мнение водитель из Караганды Александр Карамышев, который часто ездит к родственникам на север Казах­стана. – Знае­те, на трассе есть знак, который стоит на границе двух регионов. Там, где начинается Павлодарская область, идет ровный асфальт, а на территории Карагандинской – все в ямах, латках и трещинах. Но самый аварийный участок, по-моему, находится на подъезде к поселку Молодежный в Осакаровском районе.

Трасса на Жезказган находится в куда более удручающем состоя­нии. Она давно стала настоящей полосой препятствий. Езда по ней занимает более восьми часов. А это серьезное испытание для водителей – на выносливость, для машин – на прочность.

Жители региона давно требуют капитально отремонтировать трассу. Местные власти отделывались обещаниями, но в прошлом году все-таки решились на реконструкцию. Ведь дорога ведет в Улытау, который позиционируется как центр сакрального туризма и Великой степи.

– Общая протяженность автодороги Караганда – Жезказган составляет 513 километров, – проинформировал председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев. – Проект разделен на 12 участков. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Планируется увеличить техническую категорию с III на I, построить сельскохозяйственные проезды и мосты. Мы проводим общественные слушания. Для нас важна связь с жителями для обеспечения комфортного и безопасного проезда.

Планируется, что реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнется в 2023 году. Этого ждут и местные жители, и общественники. Они готовы конт­ролировать ремонтные работы.

– Я на жезказганской трассе бак пробил! Там ужасная дорога, – рассказал руководитель филиа­ла РОО «Әділдік жолы» Рустам Танишпеков. – В целом состояние республиканских дорог я оцениваю на 3,5 балла из пяти. Карагандинская область до недавнего времени была самой большой в Казахстане, а финансирование ремонта дорог – очень слабое. Хочу, чтобы ситуация изменилась к лучшему.

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