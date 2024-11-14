Почувствуй себя флористом!

Мастер-класс по флористике состоялся в рамках стартап-проекта «Зеленый десант», запущенного в 2022 году. Тогда пришкольный участок школы № 23 впервые за долгое время был приведен в порядок. На нем появились дорожки, указатели и грядки с овощами. Школьники не только сажали, пололи, поливали, но и, как нас­тоящие предприниматели, писали бизнес-проекты, которые потом защитили. Тогда школа заняла первое место в областном конкурсе пришкольных участков. В прошлом году под окнами школы были посажены первые плодовые деревья.

Кроме того, участники «Зеленого десанта» стали активными помощниками на мероприятиях,­ организуемых СДЖ. В этом году второй раз участвовали в фестивале хризантем, который проходит в регионе уже одиннадцатый год подряд. В октябре в городском выставочном зале было представлено более ста сортов этого прекрасного осеннего цветка.

Сад хризантем Валентины Горбуновой – единственная в стране коллекция хризантем, пригодная для показов. Чтобы растение могло принять участие в выставке, технология его выращивания должна быть строго выдержана. Коллекция ежегодно обновляется и пополняется. Сейчас ее сос­тавляют порядка 150 сортов.

Срезанные при подготовке к зиме растения пошли в дело. Пушистые пахучие бутоны должны были стать основой цветочных композиций, соз­данных юными флористами. Творческий процесс завораживал: все, кто заходил в актовый зал школы, невольно включались в действо.

Первое, что нужно решить, поясняет тренер, для кого предназначен букет. А дальше становится понятным, какой должна быть цветовая гамма, оформление. Такие мастер-классы – нас­тоящий релакс, отвлечение от повседневных забот. А потому ребята не спешили расхо­диться, обсуждая тему новой встречи, которая обязательно будет не менее интересной и полезной. Ну а сам стартап-проект уже послужил примером для ряда школ региона и внес значимый вклад в трудовое и экологическое воспитание подрас­тающего поколения.