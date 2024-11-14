Почувствуй себя флористом!
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В Уральске прошел мастер-класс по составлению цветочных композиций. На столах – флористическая губка, декоративная бумага и ленты, шишки и веточки голубой ели, мини-тыквы, а также разноцветный ворох срезанной хризантемы. Это только кажется, что собрать букет легко. Чтобы цветочная композиция была гармоничной, радовала глаз, требуются и сноровка, и фантазия, и чувство прекрасного. Все эти качества можно развить, было бы желание. А очередную возможность школьникам предоставила член Совета деловых женщин Западно-Казахстанской области Валентина Горбунова.