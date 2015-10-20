Под флагом ЭКСПО

Министр экономики и торговли Катара шейх Ахмад бен Джасим бен Мухаммед Аль-Тани на заседании МПК отметил, что Катар готов участвовать в ­ЭКСПО-2017, и намерен продемонстрировать научные разработки по солнечной энергетике. В данном контексте компания Qatar Solar Energy уже приступила к сотрудничеству с казахстанскими компаниями, в том числе с «Астана Солар», по поставке кремния, солнечных ячеек и пластин.
Р. Жошыбаев встретился с министром иностранных дел Халедом бен Мухаммедом Аль-Аттыйей. По итогам переговоров достигнута договоренность о подписании Соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов. Стороны также рассмотрят возможность полной отмены визовых требований для граждан двух стран до 30 дней к проведению ЭКСПО-2017.
В рамках визита также состоялась встреча с председателем Комитета по делам ЭКСПО Катара Насером бен Мухаммедом Аль-Муханнади. Стороны обсудили условия участия страны в ЭКСПО-2017, месторасположение павильона и другие вопросы технического характера.

