Свежий выпуск
Под контролем
Галина Вологодская

В Восточном Казахстане участки, угрожающие селями и оползнями, находятся в стабильном состоянии. Итогами мониторинга поделились в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил заместитель начальника департамента Арман Токанов, специалисты Казселезащиты обследовали 180 селеопасных участков и 54 места, где есть риск ополз­ней. Обстановка везде стабильная. Контроль ведут на трех круглогодичных постах, девяти сезонных, а также одном водном маршруте.

– Мы визуально проверили высокогорные моренные озера, – рассказал замначальника. – Водоудерживающие гребни устойчивые, в основном из скальных пород. Прорыв возможен только при значительном сейсмическом воздействии. В ближайшее время пройдут еще батимет­рические работы, то есть мы изучим с помощью эхолота подводный рельеф.

На наиболее опасных участках чеэсники установили предупреждающие и запрещающие щиты. Создана группировка сил и средств, в том числе 77 единиц техники, мотопомпы, плавсредства.

Всего в регионе 23 очага, где может сойти сель. Больше всего горных водоемов расположено на Западном Алтае, только в верховьях Белой Убы их около десятка. Много моренных чаш в районе Алтай, Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Зайсанском и Урджарском районах. Несмотря на опас­ность и труднодоступность, такие озера являются привлекательными для турис­тов. Вода в них в зависимос­ти от минерального состава может быть бирюзовой, малахитовой, светло-голубой, аквамариновой. И при этом идеально прозрачной. Чаши наполняются во время таяния ледников, снежников, а также дождями. С весны, когда начинается селевой период, и до середины сентября каждое такое озеро специалисты берут под контроль.

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