Под круглосуточный контроль взяли паводкоопасные районы Павлодарской области

Паводки
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Дана Аменова
корреспондент

Данные, которые получили при облётах, позволили более точно просчитать возможные риски

Фото: Pavlodarnews.kz

За последнюю неделю глава региона Асаин Байханов совместно с начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Рустамбеком Амриным дважды обследовали с воздуха паводкоопасную зону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz

На контроле реки Ащысу, Айдос, Бала-Шидерты, Карасу из-за возможного образования склоновых стоков за счет таяния снега на высокогорьях и холмистой местности. Особо следят за ситуацией на реке Селета и в селе Шолаксор.

Данные, которые получили при облётах, позволили более точно просчитать возможные риски. Чтобы их снизить, в районы направили передовые группы. Власти заготовили мешки с песком, инженерную технику. На случай прихода большой воды есть 737 спецмашин, 342 водооткачивающих и 24 плавательных средства. К борьбе с паводками готовы 2 383 сотрудника гражданской защиты.

Спасатели круглосуточно дежурят на трёх постах в селе Шолаксор.

Круглосуточно отслеживает ситуацию и руководство региона.

#паводки #Павлодарская область #опасность #контроль #районы

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