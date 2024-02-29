Под пристальным надзором

В настоящее время за порядком на территории средних учебных заведений региона пристально следят стражи правопорядка. Такая возможность появилась сравнительно недавно, дистанционный контроль установлен за счет активного внед­рения видеокамер.

Так, в таразской средней школе № 42 в режиме нон-стоп работают десять видеокамер, которые подключены напрямую к Центру оперативного управления департамента полиции области. Своим электронным взором камеры охватывают всю территорию по периметру здания.

– «Слепых» зон нет. Мы видим абсолютно все уголки двора, – говорит заместитель директора по воспитательной работе СШ № 42 Салтанат Садуакасова. – Камеры установлены для наблюдения не только на улице, но и в холлах на первом и втором этажах. Также есть видеодоступ к актовому залу. Другими словами, сидя в этом кабинете, мы имеем полный обзор того, что происходит вокруг школы и в ее стенах. То же самое в режиме реального времени видят в правоохранительных органах.

По словам заместителя директора, новые технологии, несомненно, очень помогают контролировать ситуацию и облегчают работу в целом. Что касается конкретных случаев, то за год ее работы в этой школе каких-либо фактов правонарушений не зарегистрировано. Подозрительных лиц на территории учебного заведения не выявлено.

– Безопасность учащихся мы считаем одной из наших первостепенных задач, – подчеркнула Салтанат Садуакасова. – За обстановкой в школе по камерам постоянно следит отдельный человек. Плюс к этому мы знаем, что за ситуацией смотрят и полицейские. Но на всякий случай у нас есть тревожная кнопка. Кроме того, прошлым летом при входе на первом этаже мы установили турникет с электронной системой распознавания лиц. Как оказалось, это очень удобно. Учащиеся и педагоги после внесения в базу данных беспрепятственно проходят, а посторонние люди без разрешения вахтера и соответствующей записи в журнале посетителей пройти не смогут.

Надо сказать, что местные власти решили не останавливаться только на тесном видеоконтакте с правоохранительными органами и пойти дальше. Нередко причиной всех бед становится человеческий фактор. Достаточно вспомнить 2019 год, когда в одной из школ областного центра произошел трагический случай с изнасилованием ученицы. Внутренние видеокамеры учебного заведения, тогда еще не подключенные к департаменту полиции области, фиксировали на протяжении довольно длительного времени присутствие на территории школы постороннего мужчины, но на него, к великому сожалению, никто не обратил внимания. Лишь впоследствии средства видеонаблюдения помогли установить и по горячим следам задержать преступника.

Недавно на заседании акимата области под председательством главы региона Ербола Карашукеева обсудили возможность внедрения системы видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта.

– В ходе расширенного заседания Правительства Главой государства поставлена задача по обеспечению широкого применения технологий искусственного интеллекта. Эта работа проводится в сотрудничестве с компаниями, которые предлагают уникальные решения в сфере обеспечения общественной безопасности, – отметил руководитель областного управления цифровых технологий Руслан Нокрабеков.

По его информации, в прошлом году в регионе запущен пилотный проект по централизации систем видеонаблюдения. К единой платформе подключены 50 камер, установленные на территории объектов образования и здравоохранения, железнодорожного вокзала и других общественных мест. Данная работа облегчает и ускоряет процесс получения нужной информации, за счет этого идет оперативное реагирование на нарушения общест­венного порядка.

– Система видеоаналитики позволяет идентифицировать личность или автотранспорт, датчик срабатывает также при массовом скоплении людей, обнаружении дыма или огня, – сообщил Руслан Нокрабеков.

Глава ведомства отдельно остановился на вопросах усиления мер безопасности на уязвимых в террористическом отношении объектах. Так, дополнительно к средствам видеонаблюдения в 133 учреждениях образования области планируется установить еще и автоматический механизм управления пожарной безопасности.

– Необходимо утвердить комплекс­ную систему, которая охватила бы все вопросы касательно обеспечения безопасности учащихся и вовремя выявляла зоны риска, – резюмировал аким области Ербол Карашукеев.

Он поручил областным управлениям цифровых технологий и образования совместно с депар­таментом полиции региона изучить целесооб­разность и эффективность проектов по обеспечению безопаснос­ти в школах, предложенных компания­ми Target Ai Limited и «Новые технологии – Тараз».