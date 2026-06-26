Под властью резца

А началось увлечение три года назад, когда семья Айдына переехала из квартиры в дом. Глава семьи и его супруга Жанна весь ремонт делали своими руками, старались создать особую атмо­сферу эстетики и уюта. Именно тогда Айдын попробовал сделать первый крафт-светильник, когда при обустройстве сада обратил внимание на необычную ветку.

Со временем металлург с головой ушел в творческое хобби. С его легкой руки обычные неприглядные обломки и куски древесины превращаются в стильные предметы интерьера. Кроме светильников мастер создает также различные элементы декора и предметы для дома.

– Хобби – это возможность отдохнуть душой, – говорит Айдын Касымканов. – Дерево нравится своей теплотой, структурой и рисунком, оно дарит неограниченные возможности для фантазии. Меня увлекает сам процесс: люблю делать все не спеша, продумываю каждую деталь. А когда изделие готово, особенно интересно наблюдать за реакцией людей.

Сегодня супруги мечтают обу­строить собственную мастерскую, где будет еще больше возможностей для воплощения новых идей. Вместе с тем настоя­щий уют в этом доме создают не только предметы интерьера. Айдын играет на гитаре и домб­ре, поет. У них за дастарханом часто собираются родные и друзья: звучат музыка, смех и душевные разговоры.