Акимат после проверки антикора расхотел покупать за 18 млн тенге "копеечный" подарочный набор

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Нерациональную госзакупку на 18,4 млн тенге предотвратил департамент агентства Казахстана по противодействию коррупции по Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz

Изучая план закупок управления внутренней политики акимата Алматинской области, антикор обратил внимание на лот по планируемой закупке непищевого подарочного набора за 18,4 млн тенге.

«Как показала информационная система «Единое окно закупок», среднерыночная стоимость аналогичных наборов составляет всего 3 500 тенге, то есть цена завышена на 525 373%. После вмешательства антикора план закупок управления приведен в соответствие с рыночными ценами. Тем самым предотвращено нерациональное использование 18,4 млн тенге», – сообщили в антикоррупционной службе Алматинской области.

В пресс-службе добавили, что с начала года в рамках мониторинга портала закупок государственных органов в Алматинской области антикор предотвратил нецелевое использование 800 млн тенге. 

#госзакупки #Алматинская область #Антикор #подарок

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