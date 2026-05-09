Поддержали ветеранов

Всего, по данным акимата Восточно-­Казахстанской области, единовременными выплатами от 80 до 130 тыс. тенге поддержали к празднику 3 390 пенсио­неров – тружеников тыла, бывших узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, денежную помощь предусмотрели для жен погибших военнослужащих. Каждый из этих категорий может также пройти санаторно-курортное лечение – расходы на это предусмотрены в местных бюджетах области.