Подготовка к паводку продолжается в Казахстане

В регионах реализуются республиканские и региональные комплексные планы с мероприятиями по предотвращению наводнения, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Определены паводкоопасные участи и населенные пункты.

В рамках подготовки к паводковому периоду активно реализуются проекты, направленные на укрепление инфраструктуры и снижение рисков.

Основными мероприятиями являются строительство и укрепление защитных дамб и валов, устройство водоотводных каналов и арыков, а также ремонт водопропускных сооружений и системы ливневой канализации.

В целях безаварийного прохождения паводкового периода в регионах проводится месячник противопаводковых мероприятий.