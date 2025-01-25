Подготовка к паводку продолжается в Казахстане
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В регионах реализуются республиканские и региональные комплексные планы с мероприятиями по предотвращению наводнения, передает Kazpravda.kz
Определены паводкоопасные участи и населенные пункты.
В рамках подготовки к паводковому периоду активно реализуются проекты, направленные на укрепление инфраструктуры и снижение рисков.
Основными мероприятиями являются строительство и укрепление защитных дамб и валов, устройство водоотводных каналов и арыков, а также ремонт водопропускных сооружений и системы ливневой канализации.
В целях безаварийного прохождения паводкового периода в регионах проводится месячник противопаводковых мероприятий.