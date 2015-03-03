Подогрели аппетит покупателя Свежий выпуск 887 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Таким способом местная торговля решила поддержать инициативу Главы государства, призвавшего казахстанцев покупать отечественное и тем самым помочь своим промышленникам и аграриям. Грамотная работа мерчендайзера в торговом зале позволила отвести местным товарам центральные места. К тому же продукция отечественного производства на полках супермаркетов обозначена специальными табличками, благодаря чему покупателям легче сориентироваться, ведь большинство горожан ценит свое время и не тратит его на изучение маркировки продукции. Теперь четко видно, где местная продукция, а где – ввозная.

По словам жительницы Шымкента Анны Никишиной, она даже не думала, что в нашей стране производится так много товаров повседневного спроса и продуктов питания – от бытовой химии до изысканных колбас. Женщина признается: просто не придавала этому значения. Установленные в торговом зале указатели стали отныне для нее своего рода путеводителем и позволяют сразу же направиться к отечественной продукции.

– Каждую субботу мне приходилось ездить на ярмарку, которую устраивает на площади Аль-Фараби городской акимат, чтобы купить, к примеру, бурненский сыр, – рассказывает Зауре Балабекова. – Теперь вот в супермаркете его нашла. А все благодаря тому, что появилась секция отечественных товаров. Приехали с соседкой на экскурсию, прослышав, что теперь крупные магазины уделяют особое внимание продукции местных товаропроизводителей. И правда, есть польза, во всяком случае, я ее сразу ощутила.

Спрос на все казахстанское, особенно на отечественные продукты питания, заметно вырос в последние дни, отмечают продавцы. Патрио­тический порыв только набирает обороты, а магазины уже увеличивают заказы местным поставщикам, готовясь к еще большему покупательскому интересу.

– С каждым днем видно, что население все больше предпочитает товары местного производства, – говорит директор ТРЦ «Фиркан сити» Сечкин Пешкин. – И мы только рады этому. Те же молочные продукты, мясные, колбасные и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты поступают к нам ежедневно и отличаются прекрасными вкусовыми качествами и свежестью. А еще – ценой. Она заметно ниже, ведь затраты на доставку тоже входят в стоимость товара, и ее оплачивает покупатель. Мы постоянно наблюдаем, как удивленно покупатели рассматривают товары на полках, узнав, что они местные. Оказывается, они им давно пришлись по вкусу, но многие горожане, покупая, не задумываются, откуда «родом» тот или иной товар. Так что акция «Покупай казахстанское!» становится еще и своего рода ликбезом, знакомящим с местными производителями.

Пока в Шымкенте к акции «Покупай казахстанское!» подключились только супермаркеты, сгруппировав продукцию местных товаропроизводителей так, что пройти мимо, не заинтересовавшись, просто невозможно. А вот более мелкие торговые точки не спешат последовать их примеру. Я обошла с десяток продуктовых магазинов, расположенных в непосредственной близости к дому, и в ни в одном из них не нашла уголка, в котором была бы компактно представлена продукция местных товаропроизводителей. Между тем многие шымкентцы предпочитают покупать самое необходимое рядом с домом, и неплохо было бы, если бы к акции подключились все без исключения магазины, всерьез озаботившись продвижением местных продуктов питания и товаров народного потребления.



