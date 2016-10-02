Подорожала транспортировка российской нефти через Беларусь

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приняло постановление о повышении тарифов на транспортировку российской нефти по трубопроводам на своей территории, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на tass.ru
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На сайте министерства уже размещен соответствующий документ.
"Установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, согласно приложению", – говорится в документе.
В приложении к постановлению транспортировка нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) – Адамова Застава устанавливается на уровне 400, 98 российских рублей за тонну без учета НДС. Ранее тариф по данному направлению составлял 267,32 руб. Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) – Броды составит 172,23 руб. вместо 114,82 руб. Стоимость транспортировки нефти на направлении Невель (Великие Луки) – Полоцк возрастет с 32,31 до 48,47 руб. за тонну.
Новые тарифы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, отмечается в постановлении.
С 1 февраля 2016 года Беларусь на 10,4% повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по расположенным на ее территории магистральным трубопроводам.