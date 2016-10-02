Подорожала транспортировка российской нефти через Беларусь

В мире
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта Youtube.com
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приняло постановление о повышении тарифов на транспортировку российской нефти по трубопроводам на своей территории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru

На сайте министерства уже размещен соответствующий документ.

"Установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, согласно приложению", – говорится в документе.

В приложении к постановлению транспортировка нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) – Адамова Застава устанавливается на уровне 400, 98 российских рублей за тонну без учета НДС. Ранее тариф по данному направлению составлял 267,32 руб. Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) – Броды составит 172,23 руб. вместо 114,82 руб. Стоимость транспортировки нефти на направлении Невель (Великие Луки) – Полоцк возрастет с 32,31 до 48,47 руб. за тонну.

Новые тарифы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, отмечается в постановлении.

С 1 февраля 2016 года Беларусь на 10,4% повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по расположенным на ее территории магистральным трубопроводам.

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