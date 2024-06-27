Сбежавшего в Корею казахстанца экстрадировали на родину
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Для привлечения к уголовной ответственности из Кореи экстрадирован подозреваемый за совершение покушения на убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру РК
В марте 2022 года в Сауранском районе Туркестанской области мужчина вступил в словестный конфликт с односельчанином.
В ходе потасовки подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом в область грудной клетки. Потерпевшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории Республики Корея, где в июне был задержан.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемого преступления ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.