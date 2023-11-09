Подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка осудили в Темиртау

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Подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка осудили в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд установил, что 21 марта 2023 года в г. Темиртау подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил ребенка.

"Вина подсудимого доказана признательными показаниями самого подсудимого, показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела. Приговором суда К. признан виновным в совершении убийства малолетнего с особой жестокостью и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание К., признано совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Также смягчающими обстоятельствами по делу признаны явка с повинной, признание вины.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, сотрудниками полиции был установлен и объявлен в розыск подозреваемый в убийстве ребенка, труп которого обнаружили в одной из квартир города 23 марта. Позже подозреваемого задержали.