Подозреваемый в хранении наркотиков сбежал из Казахстана во время следствия

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Его экстрадировали из Грузии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии МИД экстрадировали из Грузии гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и перевозку синтетических наркотических средств в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz

Как сообщается, в июне 2023 года в Астане сотрудники дорожной полиции остановили машину под управлением подозреваемого, в салоне которой обнаружили 15 свертков «мефедрона» общим весом 18,96 грамм. 

Воспользовавшись избранной на период досудебного расследования мерой пресечения, не связанной с изоляцией от общества, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В январе текущего года подозреваемого задержали на территории Грузии. 

В настоящее время он экстрадирован в Казахстан и водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет, добавили в надзорном органе.

#наркотики #экстрадиция #Грузия

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