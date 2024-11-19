Подписан меморандум между судебной администрацией Казахстана и МАСА

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На международной конференции по судебному администрированию, прошедшей в Сингапуре с 11 по 14 ноября, где Казахстан представил свои достижения в реформировании судебной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

В работе конференции принимали участие 240 участников из 53 стран 5 континентов.

Ключевым моментом стало подписание меморандума о новом этапе сотрудничества между судебной администрацией Казахстана и международной ассоциацией судебного администрирования (МАСА).

Документ, подписанный президентом МАСА Луисом Марией Пальмой и руководителем судебной администрации Казахстана Наилем Ахметзакировым, символизирует следующий этап партнерства, направленного на внедрение лучших мировых практик.

В рамках конференции делегация Казахстана поделилась успешным опытом цифровизации судопроизводства, повышения доступности правосудия и прозрачности процессов.

Особое внимание уделено внедрению технологий, которые способствуют укреплению доверия граждан к судебной системе.

Отдельной частью программы стала встреча с председателем Верховного суда Сингапура Сундарашем Меноном.

Переговоры касались совместных инициатив в области цифровизации и совершенствования судебного администрирования.

Подписание меморандума и участие в ключевых мероприятиях подчеркивают стремление Казахстана изучать передовой опыт и укреплять международное сотрудничество.