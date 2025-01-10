Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»

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Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Первый блок поправок разработан с целью внедрения Единой добровольной накопительной системы «Келешек», предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет. Единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году и в последующие годы в размерах, которые будут предусмотрены Правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, утверждаемыми Министерством науки и высшего образования.

В совокупности с действующей системой Государственной образовательной накопительной системы, где предусмотрена ежегодная государственная премия в 5%, а для детей из социально уязвимых категорий населения – в размере 7%, система «Келешек» позволит накопить средства, которые можно будет направить на получение технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также на улучшение жилищных условий.

Второй блок поправок предусматривает пакет мер поддержки креативной индустрии, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, помощь участникам по вопросам коммерциализации их продуктов. Кроме того, начнет функционировать специальное юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии («Фонд поддержки креативных индустрий»).

Фонд будет осуществлять поиск и продвижение талантов, содействие в коммерциализации креативных проектов и услуг, а также их продвижение на мировых рынках. Наряду с этим, уполномоченный орган (Министерство культуры и информации) наделен полномочием по разработке и утверждению правил оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, а местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы будут осуществлять реализацию государственной политики в области креативных индустрий.