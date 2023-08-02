Контрафактные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались подпольно продать в Алматинской области

Скриншот с видео пресс-службы АФМ

Склад более чем с 2 млн пачек контрафактных сигарет выявили в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.



Более 2 млн пачек иностранных сигарет стоимостью более 1,3 млрд тенге рассчитывали подпольно продать без уплаты акцизов.

Сумма неуплаченных акцизов составила порядка 580 млн тенге.

Материалы расследования направлены в суд, а сигареты уничтожены.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.





