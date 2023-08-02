Контрафактные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались подпольно продать в Алматинской области

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сумма неуплаченных акцизов составила почти 580 млн тенге

Скриншот с видео пресс-службы АФМ

Склад более чем с 2 млн пачек контрафактных сигарет выявили в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Более 2 млн пачек иностранных сигарет стоимостью более 1,3 млрд тенге рассчитывали подпольно продать без уплаты акцизов. 

Сумма неуплаченных акцизов составила порядка 580 млн тенге. 

Материалы расследования направлены в суд, а сигареты уничтожены.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
 


 

 

#АФМ #расследование #контрабанда #сигареты

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