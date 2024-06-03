Истязание детей приемным отцом в Шымкенте прокомментировала омбудсмен

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Динара Закиева сообщила в Instagram, что по данному делу с февраля работа велась с МВД, ГП и региональным уполномоченным по г. Шымкент.

«Здесь много ужасных подробностей. По показаниям старшего ребенка, детей поили мочой и кормили фекалиями. Дело передано в суд. Также отдельно расследуется факт использования денежных накоплений старшего ребенка, которые возможно были использованы на покупку коз, которых пас сам ребенок. В данном случае было много вопросов к педагогам школы, которые видели синяки на теле старшего ребёнка, а также к органам опеки. В отношении них заведены уголовные дела, идет следствие. Дело передали в суд. В отношении сотрудников опеки и педагогов школы заведены уголовные дела, идет следствие. Это уже четвертый случай истязания за последние несколько месяцев именно в приемных семьях», – пояснила она.

По ее словам, в конце февраля в администрации президента было проведено заседание со всеми акиматами регионов, по результатам которого с марта начались рейды по всем приемным семьям. Срок окончания проверок – 1 июля. Были внесены изменения в закон: проверки органов опеки станут регулярными.

«Вместе с тем, для системного решения проблемы нехватки сотрудников опеки мы совместно с Комитетом по охране прав детей и депутатом Кучинской Ю.В. направили поправки в закон, которые предусматривают утверждение компетенции и норматива количества сотрудников органов опеки. Сейчас эта поправка на заключении правительства. Эта норма принципиально важна для внесения кардинальных изменений», – считает правозащитница.

Детский омбудсмен упомянула о количестве сотрудников органов опеки в Шымкенте. На 485 тыс. детей здесь приходится 5 сотрудников опеки, то есть 90 тыс. детей на одного сотрудника.

«Введение поправки позволит утвердить международный норматив: 1 сотрудник на 5 тыс. детей, то есть в Шымкенте будет не 5, а 90 сотрудников. У сотрудников опеки более 28 функций. И только за прошлый год они участвовали в 27 тыс. судебных заседаниях. У сотрудников опеки нет транспорта, а также низкая заработная плата. Поэтому, мы считаем важным, чтобы в норме было указано соотношение сотрудников опеки к количеству детей – 1 сотрудник на 5 тыс. детей в соответствии с международным стандартом (или нижний порог). Но этот вопрос ещё обсуждается в правительстве», – подчеркнула Динара Закиева.

По ее словам, акиматы регионов дали письменное подтверждение о согласии финансировать увеличение количества сотрудников и выразила надежду на поддержку.

«Также мы проработали вопрос увеличения заработных плат на 50%. Все регионы поддержали и дали согласие, кроме трех регионов. Мы сейчас работаем над этим. Для качественной реализации принятого закона по обеспечению прав женщин и безопасности детей - это жизненно важная норма. Закрепление норматива количества сотрудников органов опеки , увеличение их количества - основа эффективности работы системы защиты прав несовершеннолетних граждан. Это будет самый фундаментальный шаг для системы защиты детства», – заключила она.

Напомним, вопиющий случай произошел в Шымкенте. Мужчина заставлял шестерых приемных детей работать, не разрешал мыться и связывал их конечности.