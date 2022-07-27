Подробности инцидента с бросившимся под КамАЗ жителем Атырау озвучили в полиции

Полицейские пытались спасти мужчину от попытки суицида в городе Атырау, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, в Атырау мужчина посреди проезжей части угрожал ножом сотрудникам полиции, а затем лег под проезжавший мимо КамАЗ. Инцидент попал на видео.

Как рассказали в Департаменте полиции области, 25 июля около 19:00 часов мужчина 1988 года рождения пытался совершить суицид и нанес себе ножевое ранение в шею кухонным ножом.

Возвращавшиеся домой с работы сотрудники полиции пытались остановить горожанина, но тот кинулся под колеса движущегося КамАЗа.

34-летнему мужчине была оказана медицинская помощь в областной больнице.

По данному факту проводится расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства», проводятся следственные действия.