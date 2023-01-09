Подростка, переполошившего Щучинск своим исчезновением, нашли у знакомой

Без вести пропавший 16-летний житель города Щучинска оказался в гостях у знакомой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 716.kz .

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Напомним, Руслан Зарубин ушел из дома 7 января около 2:20. 8 января мама подростка обратилась в полицию. Она рассказала, что сын вызвался помочь другу толкнуть его машину, застрявшую в снегу. После житель Щучинска домой не возвратился.

Несколько раз по телефону сын заверял, что скоро вернется, но позже его мобильный отключился.

Подростка искали подразделения Департамента полиции Акмолинской области, личный состав Бурабайского РОП, Боровского поселкового отдела полиции, линейного отдела полиции станции Курорт «Боровое», общественность и другие.

9 января около 12:00 сотрудники группы ювенальной полиции и отдела криминальной полиции Бурабайского РОП нашли Руслана Зарубина по адресу на пересечении улиц Едомского и Абылай хана.

Подросток пояснил, что всё это время находился у знакомой. С ним провели профилактическую беседу.

Установлено, что противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Проводится проверка.