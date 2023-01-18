Подростка в Астане прокатили в багажнике авто ради ролика для соцсетей

Происшествия , Видеогалерея
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В городе Астане наказали водителя, которая катала в багажнике автомобиля подростка ради ролика в социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

О нарушителях в полицию сообщили очевидцы, которые днем по улице Достык заметили 22-летнюю автоледи на Toyota, перевозившую человека в багажнике. За ней следовал BMW и снимал это на видео.

Стражи порядка выяснили, что двое водителей обменялись государственно-регистрационными номерными знаками и управляли транспортом с заведомо подложными номерами.

«За управление автомобилем с заведомо подложными или поддельными номерными знаками возбуждено административное производство по части 4 статьи 590. Автомашины водворены на коммунальную стоянку. Кроме того, водитель Toyota за несоблюдение требований по перевозке пассажиров привлечена к административной ответственности по статье 593», – рассказал первый заместитель начальника ДП Даурен Казбеков.

В свою очередь, специализированный административный суд Астаны лишил двоих горожан водительских прав на год и арестовал на сутки.

В съемке принимал участие 16-летний подросток, которого привлекли к адмответственности за мелкое хулиганство.

 

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