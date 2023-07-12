Подрядчики нанимают субподрядчиков – мажилисмен

Депутаты Мажилиса Амантай Жаркынбек и Нуржан Ашимбетов отправились с рабочей поездкой в Павлодарскую область, где ознакомились с ходом строительства ряда социальных объектов города Аксу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

В ходе поездки в село Пограничник, входящее в сельскую зону Аксу, мажилисмены посетили два проблемных объекта: фельдшерский амбулаторный пункт и физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже сейчас их строительство происходит с отставанием от утверждённого графика. Подрядчик первого объекта заверяет, что он будет сдан в эксплуатацию вовремя. Однако объём работы может увеличиться, ведь, по мнению депутатов, проект нуждается в корректировке.

"Благоустройство территории фельдшерского амбулаторного пункта необходимо охватить в полной мере. Здесь этого не предусмотрено. Мы считаем, что проект нужно пересмотреть на данном этапе", – подчеркнул Амантай Жаркынбек.

Нуржан Ашимбетов отметил, что подрядчик другого объекта – физкультурно-оздоровительного комплекса, вовсе отсутствует на месте строительства.

"Подрядчиком выступила фирма "ГрадСтрой", которая выиграла много конкурсов на строительство и ремонт социальных объектов в области, и с которой с прошлого года судятся местные госорганы. При этом самой подрядной организации на месте нет. Всю работу отдали субподрядчикам", – заявил мажилисмен.

Мажилисмены также посетили строящийся Ледовый дворец, где на сегодня залит только фундамент, хотя строительство было начато ещё в 2021 году в рамках Дорожной карты занятости.

"Были выделены деньги, разыгран подрядчик на строительство ледовой арены. Но местные органы посчитали объект не таким необходимым, и строительство было приостановлено. Сейчас я беру этот объект на свой личный контроль", – отметил Нуржан Ашимбетов.

В завершение поездки депутаты провели приём граждан.

