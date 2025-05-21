Подведены итоги республиканского фестиваля «Рухани қазына – 2025»

Культура и общество
94

Победителей выбрали по 19 номинациям

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Астане подвели итоги Республиканского фестиваля организаций и работников культуры и искусства «Рухани қазына – 2025», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Конкурс проходил по трем направлениям: среди государственных музеев, библиотек и культурно-досуговых организаций. Заявки для участия в нем подали 86 библиотек, 50 культурно-досуговых организаций и 32 музея. В течение трех дней их рассмотрением занималось компетентное жюри.

По итогам заседаний были выбраны победители по 19 номинациям:

«Лучший музей областного значения» - Музей литературы и искусства им. Бухар Жырау (Павлодарская область);

«Лучший музей районного (городского) значения» – Мультимедийный музей Ертіс (Павлодарская область);

«Лучший сотрудник музея областного значения» - Нурболат Габбасов, заведующий научно-исследовательским отделом Актюбинского областного краеведческого музея;

«Лучший сотрудник музея районного (городского) значения» – Улболсын Комбатурова, заведующая литературным музеем им. И. Есенберлина (Акмолинская область);

«Лучшая библиотека областного значения» - универсальная библиотека им. Абая (область Абай);

«Лучшая библиотека районного (городского) значения» - Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея (ВКО);

«Лучшая библиотека сельского значения» - Библиотека с. Кайрат (СКО);

«Лучшая библиотека для детей и подростков» - Центральная детская библиотека им. А.Гайдара (Карагандинская область);

«Лучшая библиотека для детей с особыми потребностями» - Жамбылская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан;

«Лучший сотрудник библиотеки областного значения» - Алпысбай Хонж, руководитель детского учебного центра Павлодарской областной универсальной научной библиотеки им. С. Торайгырова;

«Лучший сотрудник библиотеки районного (городского) значения» - Нурбакыт Ешова, методист Мугалжарской центральной районной библиотеки (Актюбинская область);

«Лучший сотрудник библиотеки сельского значения» - Рима Турманова, библиотекарь библиотеки с. ІІІ Интернационал (Кызылординская область);

«Лучший сотрудник библиотеки для граждан с особыми потребностями» - Рауан Нурланов, библиотекарь отдела для незрячих и слабовидящих граждан Центральной библиотеки (область Жетысу);

«Лучшая культурно-досуговая организация областного значения» - Центр самодеятельного народного творчества и киновидеофонда (Костанайская область);

«Лучшая культурно-досуговая организация районного (городского) значения» - Дом культуры «Абыл» (Мангистауская область);

«Лучший дом культуры (клуб) сельского значения» - Дом культуры с. Рузаевка (СКО);

«Лучший сотрудник культурно-досуговой организации областного значения» - Малик Коныспек, заведующий сектором Центра по развитию народного творчества и культурно-продюсерской деятельности (Кызылординская область);

«Лучший сотрудник дома культуры районного (городского) значения» - Арнагуль Доспулаева, заместитель директора Бурлинского районного центра досуга (ЗКО);

«Лучший сотрудник дома культуры (клуба) сельского значения» - Майра Бекбердиева, методист Тюлькубасского сельского клуба (Туркестанская область).

 

 

 

#награждение #победители #фестиваль #Рухани қазына

Популярное

Все
День работников культуры и искусства: творческие коллективы Нацгвардии МВД РК
В Нацгвардии стартует весенняя призывная кампания 2025 года
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Лекарств нет, но вы держитесь!
Неумение родителей ладить с детьми может привести к печальным последствиям
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнергетики
Фотоловушка для снежного барса
Стреляли, подтягивались, пели...
Интеллект искусственный, а душа – живая
Девушки взяли бронзу
В этом году произошел рост товарооборота с Венгрией на 37%
Святая к музыке любовь
ИИ на страже психологического благополучия
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
Главное – не наказать агрессора, а предотвратить трагедию
Счастье с доставкой на дом
Как регион борется с дефицитом врачей
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
У адвоката – особый статус в системе правосудия
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Бесценное богатство из отходов
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Если вы подверглись цифровой атаке...
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Химия угля: новое дыхание индустрии
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Этнофестиваль «Жайлау той» прошел в Астраханской области
В Минпросвещения заявили о распространении опасных мультфил…
Что будет с казахстанскими музеями? Ответ министра культуры
Аида Балаева встретилась с региональным директором ЮНИСЕФ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]