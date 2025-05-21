Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Астане подвели итоги Республиканского фестиваля организаций и работников культуры и искусства «Рухани қазына – 2025», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Конкурс проходил по трем направлениям: среди государственных музеев, библиотек и культурно-досуговых организаций. Заявки для участия в нем подали 86 библиотек, 50 культурно-досуговых организаций и 32 музея. В течение трех дней их рассмотрением занималось компетентное жюри.

По итогам заседаний были выбраны победители по 19 номинациям:

«Лучший музей областного значения» - Музей литературы и искусства им. Бухар Жырау (Павлодарская область);

«Лучший музей районного (городского) значения» – Мультимедийный музей Ертіс (Павлодарская область);

«Лучший сотрудник музея областного значения» - Нурболат Габбасов, заведующий научно-исследовательским отделом Актюбинского областного краеведческого музея;

«Лучший сотрудник музея районного (городского) значения» – Улболсын Комбатурова, заведующая литературным музеем им. И. Есенберлина (Акмолинская область);

«Лучшая библиотека областного значения» - универсальная библиотека им. Абая (область Абай);

«Лучшая библиотека районного (городского) значения» - Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея (ВКО);

«Лучшая библиотека сельского значения» - Библиотека с. Кайрат (СКО);

«Лучшая библиотека для детей и подростков» - Центральная детская библиотека им. А.Гайдара (Карагандинская область);

«Лучшая библиотека для детей с особыми потребностями» - Жамбылская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан;

«Лучший сотрудник библиотеки областного значения» - Алпысбай Хонж, руководитель детского учебного центра Павлодарской областной универсальной научной библиотеки им. С. Торайгырова;

«Лучший сотрудник библиотеки районного (городского) значения» - Нурбакыт Ешова, методист Мугалжарской центральной районной библиотеки (Актюбинская область);

«Лучший сотрудник библиотеки сельского значения» - Рима Турманова, библиотекарь библиотеки с. ІІІ Интернационал (Кызылординская область);

«Лучший сотрудник библиотеки для граждан с особыми потребностями» - Рауан Нурланов, библиотекарь отдела для незрячих и слабовидящих граждан Центральной библиотеки (область Жетысу);

«Лучшая культурно-досуговая организация областного значения» - Центр самодеятельного народного творчества и киновидеофонда (Костанайская область);

«Лучшая культурно-досуговая организация районного (городского) значения» - Дом культуры «Абыл» (Мангистауская область);

«Лучший дом культуры (клуб) сельского значения» - Дом культуры с. Рузаевка (СКО);

«Лучший сотрудник культурно-досуговой организации областного значения» - Малик Коныспек, заведующий сектором Центра по развитию народного творчества и культурно-продюсерской деятельности (Кызылординская область);

«Лучший сотрудник дома культуры районного (городского) значения» - Арнагуль Доспулаева, заместитель директора Бурлинского районного центра досуга (ЗКО);

«Лучший сотрудник дома культуры (клуба) сельского значения» - Майра Бекбердиева, методист Тюлькубасского сельского клуба (Туркестанская область).