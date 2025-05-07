Уроки мужества

В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, в Уральске 7 мая запланирован показ спектакля «Мәншүк», посвященного подвигу землячки – легендарной пулеметчицы, первой казахской женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Маншук Маметовой. Премьера спектакля прошла в мае 2018 года, но каждый раз постановка по мотивам драмы казахского писателя Сабита Досанова собирает полный зал, глубоко отзываясь в сердцах зрителей разных поколений.

Режиссеры Алия Баймахан и Асхат Маемиров через историю Маншук показали судьбу, духовное становление целого поколения юношей и девушек, отдавших свои жизни за страну, за свободу близких, за светлое будущее. Их подвиг – без срока давности. Пока мы помним о самой кровопролитной войне, мы понимаем, какой ценой далось это мирное небо...

2 октября (по некоторым данным – 23 октября) 1922 года в урочище Жиеккум Урдинского района Уральской губернии в семье бедняка Жиенгали родилась девочка Мансия. Когда Мансие исполнилось три года (в других источниках – пять лет), ее удочерили родственники Ахмет и Амина Маметовы. По этому поводу у историков также две версии. По одной – ее родители согласились отдать дочку в хорошую семью, по второй – Маметовы удочерили уже осиротевшую девочку.

В детстве Амина ласково называла свою дочь Моншақ, что в переводе с казахского означает «бусинка». Когда у маленькой девочки спрашивали, как ее зовут, она не могла правильно выговорить имя, и получалось «Маншук». Так впоследствии это имя и закрепилось в документах.

Семья Маметовых часто переезжала. Одно время Ахмет Маметов возглавлял отдел здравоохранения Уральской облас­ти. Перед переездом в Алма-Ату, куда был направлен глава семьи по работе, Маншук вместе с матерью Аминой Сулейменовной побывали на малой родине – в Букеевской Орде. В это время в ауле проводились скачки.

Двенадцатилетняя Маншук, несмотря на протесты матери, настояла на своем участии в них и даже заняла призовое место. Один из аксакалов вручил ей камчу со словами: «У казахов девушкам камчу не дарят, только джигитам. Но даже если ты девушка, то характер у тебя как у джигита». Эта камча, на рукояти которой вырезано «Маншук М. 1934 год», находится в числе ценных экспонатов музея, немногих сохранившихся личных вещей, а эта история, пожалуй, как ничто другое, отражает характер ее хозяйки.

В школе Маншук училась хорошо. Желая поскорее стать самостоятельной, после окончания семилетки девушка устроилась на работу, а вечером училась на рабфаке. Должность была серьезная и ответственная – секретарь заместителя председателя Совнаркома. Она много читала, занималась спортом, стреляла в тире. Легко могла выбить «десятку». Мечтая пойти по стопам родителей и стать врачом, Маншук поступила в Алматинский медицинский институт.

Смутное время

Репрессии 1930-х годов не обошли стороной семью Маметовых. Еще во время обучения в медресе «Галия» в Уфе Ахмет Маметов подружился с Беимбетом Майлиным, будущим классиком казахской литературы. Вместе они продолжили обучение в светско-духовном заведении «Хусния» в Оренбурге. В годы учебы Ахмет пробовал свои силы в журналистике, печатался в газетах и журналах на казахском языке, писал стихи, рассказы и очерки, вышедшие в сборниках «Гиббат» и «Кенес».

Несмотря на специальность садовода, он был в самом центре политической жизни региона: работал редактором газеты «Жаңа қазақ» в городе Ойыл, газеты «Ерік» в поселке Джамбейта, где в годы Гражданской войны располагалось отделение Алаш Орды. В 1920–1921 годах редактировал газету «Қызыл ту» в Уральске. Позже решил кардинально переменить свою жизнь и поступил на медицинский факультет Саратовского университета. После получения диплома работал в ряде регионов КазССР.

Его арестовали, как и всех бывших руководителей Алашординской казахской автономии. Десять месяцев он провел в тюрьме и 11 ноября 1938 года, в день вынесения приговора, был расстрелян. Но еще долгое время жена и дочь верили, что он жив. Маншук не раз писала письма Сталину с просьбой разобраться в деле невинно осужденного отца.

После окончания 2-го курса мединс­титута девушку отчислили с формулировкой «дочь врага народа». Беспокоясь за судьбу дочери, Амина Сулейменовна просила Маншук указывать в документах отчество по кровному отцу – Жиенгалиевна.

«Когда вернусь с победой…»

Маншук было 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. Она сразу решила, что отправится на фронт доб­ровольцем. В то время ходили слухи, что враги народа будут отпущены на свободу, если их дети проявят героизм на полях сражений. Девушка надеялась во что бы то ни стало вернуть доброе имя своего отца.

Несколько раз из военкомата она получала отказ. В августе 1942 года в Алма-Ате началось формирование 100-й Казахской отдельной стрелковой бригады 3-й ударной армии (с 8 сентяб­ря 1943 года переименованной в 21-ю гвардейскую стрелковую дивизию), одного из пяти национальных казахских соединений, созданных в годы войны.

– Я – дочь казахского народа. На фронт пришла добровольно. Клянусь сражаться до последней капли крови, – эти слова Маншук произнесла на военной присяге у Боевого знамени в сентябре 1942 года.

Маншук Маметова была зачислена в стрелковую бригаду писарем штаба, но она стремилась на передовую. По личной просьбе ее перевели в медсанчасть. Она спасала жизни бойцов, выносила раненых с поля боя. Окончила курсы пулеметчиков и в одном из боев заменила тяжелораненого бойца, смело взявшись за гашетку «максима». Маншук добилась перевода в стрелковую часть и была назначена первым номером пулеметного расчета.

Как потом узнали родные, еще до войны она получила нагрудный знак «Ворошиловский стрелок». В письме домой девушка писала: «Из винтовки стрелять – результатов мало. Я перешла на станковый пулемет». Хрупкая девушка уверенно справлялась с ним. В боях – собранная и ответственная, в минуты затишья – веселая и общительная.

Однополчане ее любили. В письмах родным она обходила стороной все фронтовые тяготы. Передавая приветы близким, старалась подбодрить маму: «Меня никакая немецкая пуля не возьмет»; «А в общем сейчас жизнь пошла веселая: ведем переговоры с немцами языком оружия… Когда вернусь с победой, то много будет о чем рассказать…» Последнее письмо ушло домой за четыре дня до ее бессмертного подвига.

15 октября 1943 года в наступательной операции за город Невель Псковской области Маншук приняла последний бой. Их батальон занял одну из высот к северу от города. Под прикрытием шквального огня немцам удалось стремительно перейти в контратаку. Врага сдерживали пулеметчики, приняв на себя огонь артиллерии. Советские бойцы вынуждены были отступать.

Маншук прикрывала их отступление огнем. Когда заметила, что замолчали два соседних пулемета, стала вести огонь из трех точек. Получив тяжелое осколочное ранение в голову от разорвавшейся рядом мины, девушка на время потеряла сознание. Крики нас­тупавшего врага заставили ее очнуться и вновь взяться за гашетку пулемета.

Кровь заливала глаза, но боль вытесняла одна мысль: «Смерть захватчикам!» До последнего вздоха она держала оборону высоты, лично уничтожив более 70 фашистов. Сражалась, как и обещала, до последней капли крови. Даже мерт­вая, она сжимала гашетку пулемета.

С поля боя бездыханное тело Маншук вынес заместитель командира бригады Абылхаир Баймулдин. Сам полковник погиб в январе 1944 года, командуя масштабной операцией по обороне Невеля. Их могилы находятся рядом на центральном воинском захоронении города.

25 октября 1943 года однополчане Маншук направили письмо ее матери: «Дорогой товарищ, Маметова Амина! С глубоким чувством скорби извещаем Вас о героической смерти вашей приемной дочери, отважной пулеметчицы старшего сержанта тов. Маметовой Маншук. Боевая жизнь славной дочери казахского народа может служить бессмертным образцом любви и преданнос­ти нашей Родине... За героические под­виги тов. Маметова представлена к посмертной наг­раде – ордену «Отечественная война» I степени. С фронтовым приветом боевые товарищи Маншук – Иван Черноколпаков, Касым Шарипов, Аскар Закарин, Иван Комаров, Бабаш Абдуллаев».

29 октября на страницах фронтовой газеты «Сталин үшін алға» была опубликована статья старшего лейтенанта Аскара Закарина «Героическая дочь казахского народа». 29 января 1944 года Секретарь ЦК КП(б) Казахстана Н. Скворцов, председатель Президиума Верховного Совета А. Казакпаев, председатель Совета народных комиссаров Казахской ССР Н. Ундасынов отправили ходатайство председателю Президиума Верховного Совета СССР М. Калинину о посмертном присвоении старшему сержанту Маншук Маметовой звания Героя Советского Союза. 1 марта того же года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старшему сержанту Маншук Жиенгалиевне Маметовой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Герои живы,

пока мы помним

Казахстанцы и россияне бережно хранят память о подвиге отважной Маншук. И сегодня он остается предметом пристального внимания и изучения.

В исторической части Уральска, где семья Маметовых проживала в 1932–1934 годах, более сорока лет действует мемориальный Дом-музей Героя Советского Союза Маншук Маметовой. Здесь хранятся шесть оригиналов писем матери, пять из них – с фронта.

В отдельной витрине – экспонаты с поля боя под Невелем: сумка для пулеметной ленты, щит от пулемета, пробитые фляжка и каска. Щит передал ее однополчанин Султан Джиенбаев, автор книги «Сотая казахская». Его, раненого, Маншук вынесла с поля боя.

Этот эпизод описывают ветераны 100-й стрелковой бригады Акентай Халимульдин и Александра Халимульдина-Прокопенко в своей книге «Звездный час Маншук»: «Маншук всех раненых снова осмотрела: и как забинтованы места ранений, и как они одеты. Один из раненых был старшина Султан Джиенбаев. Он лежал на соломе в землянке, его лицо было серым, безжизненным. Маншук приблизилась к нему, погладила по щеке ладошкой. Веки Султана вздрогнули, он устало открыл глаза и улыбнулся ей. «Молодец, Султанжан! – подбодрила она. – Трудно будет комбату без тебя. Выздо­равливай поскорей и возвращайся».

За сохранение наследия Маншук приуральцы благодарны заслуженному работнику культуры РК Уркие Ершуриевой. С 1966 по 1982 год она возглавляла областной историко-краеведческий музей, после стала первым директором мемориального Дома-музея Героя Советского Союза Маншук Маметовой. Она первой отправилась в Невель собирать материал для только что организованного учреждения.

Потом на протяжении нескольких лет историки, краеведы, общественные деятели и журналисты из Приуралья будут ездить в Псковскую область в военно-патриотические экспедиции, участвовать в международных автопробегах «Вахта памяти. По дорогам Великой Победы». В одном из них западноказахстанской делегации представители поискового отряда «Гвоздика» вместе с другими находками передали и ствол пулемета «максим», из которого стреляла Маншук.

Уркия Ибрашевна тесно общалась с Аминой Маметовой, которая передала в фонд музея личные вещи дочери. При ее непосредственном участии при музее начали действовать клуб «Фронтовичка» и ОО «Әжелер сәлемі». Тогда же он стал площадкой для воспитательной работы с молодежью и школьниками.

Когда музей только открылся, его фонд составлял 300 экспонатов, сейчас их свыше десяти тысяч. Сегодня музей продолжает принимать фотографии, военные билеты, удостоверения, ордена и медали, редкие вещи, которые касаются военного и послевоенного времени. В 1993 году на территории музейного комплекса был построен зал диорамы «Бессмертный подвиг Маншук Маметовой». Ее рисовал известный художник – ветеран войны Михаил Ананьев из Московской студии военных художников им. М. Б. Грекова.

Налажено тесное сотрудничество с поисковыми отрядами из России. На исследование и сохранение военно-мемориального наследия направлены экспедиции, международные эстафеты памяти, научно-практические конференции.

У деревни Заиванье, где проходил последний бой Маншук, еще остались следы окопов и траншей. Рядом – братское захоронение погибших за освобож­дение Невеля. В 2015 году делегация из Западно-Казахстанской области привезла сюда горсть бокейординской земли с родины Маншук.

Портрет Маншук украшает почтовые марки, ее имя носят улицы, школы и лицеи, в ее честь установлены бюсты и памятники в более чем десяти городах Казахстана и России. В Алматы в память о Маншук названа одна из центральных улиц.

В честь отважной казахской девушки, павшей смертью храбрых за Родину, благодарные невельчане переименовали самую красивую улицу своего города. Там же есть сквер имени Маншук. Сквер «Акжайык» с памятником отважной пулеметчице несколько лет назад появился в Астане. Ее имя носит аэропорт Уральска.

Ее подвигу посвящены стихи и поэ­мы. Незабываемое впечатление оставляет кинолента «Песнь о Маншук», снятая в 1969 году режиссером Мажитом Бегалиным по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. Бегалин и Маметова служили в одной бригаде. Будущий режиссер видел ее лишь однажды в штабе. В одном из боев за Великие Луки он был ранен, потерял правую руку, после был демобилизован.

К 100-летию Маншук Маметовой приурочен выход книги писателя-эссеиста кандидата филологических наук Максата Тажмурата «Неизвестная война Маншук». Цель автора – собрать наиболее полную биографию легендарной землячки. Рассказывая о ее жизни и боевом пути, он хотел донести до читателей, что только сильная идеология, патриотизм, единство народа способны противостоять угрозам и провокациям, посягающим на мир и независимость страны.