Два крыла одной семьи

Это единственное воинское подраз­деление за всю войну, где 28 бойцов единым приказом получили звание Героя Советского Союза, а 11 бойцов также одним приказом – орден Ленина. Уникальность еще и в том, что дивизия была названа по имени своего первого командира – Панфиловской. В Советском Союзе было всего две дивизии, которые носили имена своих комдивов, – Чапаевская и Панфиловская. Первая получила свое звание в Гражданскую, другая – в Великую Отечественную войну.

Бережно хранит сведения о своей семье внучка генерала Панфилова, директор Военно-исторического музея Дома армии Алуа Байкадамова, которая продолжает дело своей матери Валентины Ивановны, положившей начало музею. Валентина Ивановна – старшая дочь Панфилова и жена выдающегося казахского композитора Бахытжана Байкадамова.

– В музее большая экспозиция, посвященная нашей семье, – фотографии, письма, личные вещи Ивана Васильевича. Я обычно говорю, что у нашей семьи два крыла – Панфиловы и Байкадамовы, – говорит Алуа Байкадамова. – Мой дед – казах Байкадам Каралдин служил русскому царю. Он был известным политическим и общественным деятелем, награжденным серебряной медалью «За усердие» на анненской ленте. В 1919 году благодаря его стараниям за стол переговоров с Лениным сели Ахмет Байтурсынулы и Ильяс Джансугуров, тем самым была предотвращена гражданская война на территории нынешнего Казахстана, а дед получил мандат чрезвычайного секретаря Реввоенсовета Киргизского автономного края. В 1928 году он выступил против коллективизации, за что был арестован и в 1930 году расстрелян.

Другой дед – русский генерал Иван Панфилов родом из города Петровска, что в Саратовской губернии. В Первую мировую дед участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, дослужился до фельдфебеля. В начале 1918 года вернулся домой, но ненадолго – когда началась Гражданская война, ушел добровольцем в Красную армию. Он воевал в 25-й стрелковой дивизии, созданной Василием Ивановичем Чапаевым, где дослужился до командира разведэскадрона, совершал дерзкие рейды в тыл врага...

В 1921 году отряд во главе с Панфиловым был направлен в украинский город Овидипол для борьбы с бандами. Здесь он встретил свою любовь – Марию Ивановну. Вскоре Панфилова направили учиться в Киевскую военную объединенную школу. 7 мая 1923 года в семье Ивана Васильевича и Марии Ивановны родился первый ребенок – дочь Валентина. После окончания учебы Панфилов был назначен командиром роты в 52-й стрелковый полк, размещавшийся в Ярославле, а через год добровольно отправился на борьбу с басмачами.

Иван Панфилов относился к своей службе очень ответственно, не случайно его направили в Москву на курсы повышения квалификации при Военной академии им. Фрунзе, после чего он получил звание полковника и назначение в город Чарджоу. Позже был перевод в Киргизскую ССР на должность военного комиссара республики уже в звании генерала.

Знаменитая дивизия

Когда началась война, Панфилова направили в столицу Казахской ССР, чтобы сформировать стрелковую дивизию из жителей Фрунзе и Алма-Аты. Всего за месяц генералу нужно было создать боеспособную часть из неопытных призывников. Днем и ночью проводились строевые занятия, бойцы учились стрелять из винтовок и пулеметов, заряжать и наводить орудия, метать гранаты, рыть окопы и блиндажи, строить мосты и минировать поля. Отражать танковые атаки учились… на тракторах.

– Панфилов говорил солдатам, что танк – это, по сути, тот же трактор, но с пушкой. По его приказу колхозные трактора проезжали над головами бойцов, после чего те должны были выскочить из окопа и забросать трактора муляжами гранат, – рассказывает Алуа Байкадамова.

Незадолго до отправления дивизии на фронт генерал встретился со своей женой. Это была их последняя встреча. Старшая дочь Валентина приняла решение записаться в дивизию и отправиться вместе с отцом на фронт.

– Мама написала отцу, что хочет на фронт. В ответ пришла телеграмма на имя бабушки. В ней Панфилов просил Марию Ивановну отговорить дочь от этого решения, а если все-таки не получится, велел отослать ее к нему. Бабушка еще не успела прочитать это письмо, а мама уже собралась в путь. В дивизии она стала медицинской сестрой, – продолжает Алуа Бахытжановна.

Вскоре дивизия была переброшена в Подмосковье и вошла в состав 16-й армии генерала Рокоссовского. Дивизия прикрывала Волоколамск и заняла рубеж обороны длиной 50 километров.

– В дивизии были собраны представители почти всех народов Средней Азии – казахи, кыргызы, туркмены, таджики, узбеки – более 40 национальностей! Немцы были в ужасе, когда увидели перед собой смуглых солдат с перекошенными лицами, кричащих: «Ура!» Большинство этих солдат были выходцами из аулов, они и машин-то не видели, а фашистские танки остановили! Многие в это не верили, но они сделали, казалось бы, невозможное, – рассказывает Алуа Байкадамова. – Знаете, какую надпись можно прочесть на стене Рейхстага? «Мы – панфиловцы! Спасибо, Батя, тебе за валенки». За заботу о людях бойцы прозвали генерала Панфилова Батей. Например, он добился того, чтобы никаких проблем с зимним обмундированием у его солдат не было. За валенки, согревавшие их в окопах под Москвой, и благодарили бойцы своего командира, написав об этом на стене Рейхстага в 1945-м. Иван Васильевич стремился сделать все, чтобы они остались живы, и всегда говорил, что победу куют солдаты. Самого себя он тоже считал солдатом. Он говорил: «Я прежде всего солдат! Потом – взводный, потом – комбат».

У разъезда Дубосеково

Знаменитый бой под разъездом Дубосеково у Волоколамского шоссе состоялся 16 ноября 1941 года, когда 28 гвардейцев-панфиловцев, отбив атаки 50 фашистских танков, сорвали планы немецкой операции «Тайфун». Как сказал тогда полит­рук Василий Клочков: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Моск­ва». Эти слова высечены на барельефе Мемориала Славы в алматинском парке, который носит имя тех самых панфиловцев. Это сражение вошло в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

Генерал Панфилов принимал непосредственное участие в боевых действиях. Он постоянно объезжал оборонявшиеся части, сутками не спал, руководя действиями своей дивизии.

Утром 17 ноября 1941 года до него дошли сведения, что за храбрость, проявленную при обороне Москвы, дивизия получила звание гвардейской, была наг­раждена орденом Красного Знамени и преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Для генерала это было исполнением его заветной мечты. Он находился в отличном расположении духа. Именно тогда ему довелось в последний раз увидеться со старшей дочерью.

На следующий день, утром 18 ноября, два десятка прорвавшихся танков и цепи мотопехоты снова стали окружать деревню Гусенево, где находился командный пункт Панфилова – наспех вырытая землянка рядом с крестьянской избой. Немцы обстреливали деревню из минометов, но огонь был не прицельным, на него не обращали внимания.

В день, когда о преобразовании дивизии в гвардейскую было объявлено официально, в штаб дивизии прибыл корреспондент газеты «Правда» Михаил Калашников. Он должен был сделать материал о героях обороны Москвы. Калашников сделал также фото комдива с подчиненными. Эта фотография стала последней в жизни генерала, буквально через несколько минут осколок немецкой мины оборвал его жизнь.

Несмотря на то что бои под Москвой продолжались, генералу Панфилову были отданы высшие воинские почести. Церемония прощания с ним прошла в Большом зале Центрального дома Крас­ной армии. В первом почетном карауле вместе с тремя генералами стояла старшая дочь Панфилова – Валентина.

Материал о гибели генерала в газете «Красная звезда» подписали Жуков, Рокоссовский и другие видные военачальники. В нем говорилось: «Смертью героя погиб генерал-майор Панфилов. Гвардейская дивизия потеряла своего славного командира. Красная армия лишилась опытного и храброго военачальника. В боях с немецкими оккупантами его воинский талант сослужил немалую службу Отечеству».

Иван Панфилов был похоронен на Новодевичьем кладбище. 23 ноября 1941 года 8-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено имя генерала Панфилова. А 12 апреля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за умелое руководство частями дивизии в боях на подступах к Москве и проявленные при этом личную храб­рость и героизм генерал-майору Панфилову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

День Победы – самый дорогой праздник для семьи Байкадамовых.

– Обычно 9 Мая у нас на столе сало, селедка, черный хлеб, картошка и тушенка. Негоже отмечать этот день круче наших родных, переживших войну. Мы ждем этот праздник, как никто другой, – говорит Алуа Бахытжановна. – У наших дедов и родителей была цель – отстоять мир и победить фашизм. Наша миссия – сберечь эту память.