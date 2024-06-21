Подвиг санитарки Родионовой

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Андрей Кратенко, Петропавловск

Орден Ленина почетному донору присвоили в 1968 году, к тому времени на ее счету было более 100 литров сданной крови

фото из архива

В рамках Международного дня донора в Петропавловске состоялась акция «Өмір сыйла» – «Подари жизнь». Инициировала благотворительную акцию Ассамблея народа Казахстана СКО. Кровь сдали порядка 35 человек, в том числе члены АНК СКО, представители этнокультурных объединений, спасатели, полицейские, волонтеры.

Благодарственные письма Общества Крас­ного Полумесяца получили постоянные доноры – председатель Северо-Казахстанского филиала объединения юридических лиц «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» (АРСК) Владимир Витченко, активист ОО «Северо-Казахстанский областной татаро-башкирский общественный центр «Дуслык» Равиля Абдрахманова, волонтер АНК СКО Юлия Родионова.

Фамилия волонтера напомнила о самом знаменитом когда-то в Казахстане доноре Антонине Родионовой, работавшей санитаркой в 1-й Советской больнице Петропавловска. Биографические сведения о ней хранятся в Северо-Казахстанском историко-краеведческом музее.

Родилась Антонина Родионова на Алтае в 1919 году. Отец был единственным кормильцем семьи из 11 детей, он работал конюхом. Голод коллективизации вынудил семью Родионовых бросить насиженное место и отправиться на поиски пропитания. Так семья оказалась в Петропавловске. Здесь 15-летняя Тоня, старшая из детей, устроилась работать кухонной рабочей в столовую. Про школу пришлось забыть.

Когда грянула Великая Отечественная война, братья Иван и Андрей ушли добровольцами на фронт. Оба погибли…

Похоронка о гибели Ивана пришла в декабре 1941 года. Через несколько дней после трагического известия Тоня Родионова написала заявление о приеме на работу в эвакуационный госпиталь № 3595, который находился на территории 1-й Советской больницы. 8 января 1942 года Антонину Матвеевну приняли на работу санитаркой в хирургическое отделение.

Хирург Галина Старовойтова напишет поз­же: «Первый санитарный поезд доставил в наш госпиталь 800 человек. Это были защитники Москвы. Все они находились в очень тяжелом состоянии: обморожения, ожоги, глубокие ранения, травматический шок. Все этажи госпиталя были переполнены ранеными. Их приходилось класть прямо на пол, подстелив солому и простыни. Кровь лилась рекой. Обрабатывая раненых, мы не выходили из госпиталя по несколько дней. Придя домой, я не могла уснуть. Мне слышались стоны...»

С первого дня работы санитарка Антонина Родионова начала сдавать кровь (I группы).

Врачи утверждают, что без вреда для своего здоровья донор может сдать 400 миллилит­ров не более пяти раз в течение года. Родио­нова в экстремальных условиях военного госпиталя за год сдала 20 литров (!) крови.

Такой результат стал недосягаемым рекордом в Казахстане.

На вопрос, почему она так поступила, младшая сестра Анастасия Родионова ответила просто:

– Из сострадания. Тоня у нас была очень жалостливой. Даже не знаю, где она только брала силы. В войну и хлеба досыта не ели. Бывало, что по дороге из госпиталя домой в Рабочий поселок она падала в обморок…

Свою первую награду – знак «Почетный донор СССР» – 25-летняя санитарка Антонина Родионова получила в 1944 году. Кончилась война, а она все равно оставалась донором.

9 февраля 1968 года Антонина Матвеевна Родионова была награждена орденом Ленина. Накануне страна отмечала вековой юбилей Общества Красного Креста. Тогда же в Москве вышел буклет, посвященный донорам-орденоносцам. Среди награжденных активистов казахстанского Общества Красного Креста высшей правительственной награды была удостоена только жительница Петропавловс­ка Антонина Родионова, хотя на тот момент в Казахстане числилось более 80 тыс. доноров.

Новость о присвоении ордена Ленина скромной санитарке глазного отделения городской больницы пришла в Петропавловск в самом начале 1968 года. На тот момент Антонина Матвеевна уже дважды получала звание почетного донора.

Орден Антонине Матвеевне вручали на слете доноров в Петропавловске. К тому времени на ее счету было уже более 100 литров сданной крови! Вместе с орденом ей вручили в тот день ключи от трехкомнатной квартиры. Пионеры приветствовали героя дня стихами:

Вот так она из года в год

Не кровь свою, а жизнь

Душевно людям отдает…

Умерла Антонина Матвеевна в 1986 году на 67-м году жизни. Не сосчитать, сколько жизней спасала эта добрая, самоотверженная женщина.

#память #донор #Антонина Родионова

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