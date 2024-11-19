Подвиги героя в памяти

Вечер памяти был организован педагогическим коллективом школы в Таскалинском районе, носящей имя Садыка Жаксыгулова. Родные ветерана войны и труда делились воспоминаниями, учащиеся читали стихи, исполняли патриотические песни.

Садык Жаксыгулов родился 7 ноября 1924 года в Жангалинском районе ЗКО. После школы работал в колхозе. Юноше не было и 18, когда он отправился защищать Родину от фашистских захватчиков. После прохождения курсов младших командиров Садык был направлен на Воронежский фронт. Боевое крещение командир минометного расчета прошел на Курской дуге.

Первую медаль – «За отвагу» – он получил летом 1943 года за бой у деревни Генераловка, отражая атаку вражеской пехоты. Ме­далью «За боевые заслуги» отмечено мужество, проявленное в одном из боев у украинского села Бородаевские хутора осенью 1943-го. Бои шли ожесточенные, 10 октяб­ря противник пошел в контратаку, теснил бронетехникой советских бойцов с занимаемого рубежа. Миномет Жаксыгулова был выведен из строя прямым попаданием снаряда самоходной артиллерийской установки. Под угрозой «Фердинанда» оказался и командный пункт. Но Садык, поняв замысел врага, подбил самоходку связкой гранат. За этот подвиг командование полка представило воина к присвоению звания «Герой Советского Союза» и награждению оденом Ленина.

В составе 57-й армии отважный западноказахстанец участвовал в боях за освобождение Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. В 1946 году после окончания офицерских курсов вернулся домой капитаном запаса.

Жил в райцентре Каменка (ныне Таскала). Трудился в совхозе. В 1960 году прошел обучение в межобластной партийной школе при ЦК Компартии Казахстана, после чего работал председателем сельсовета, заведующим райсобесом, заместителем председателя райисполкома. И в трудовых буднях был примером для молодых.

Садык Жаксыгулов ушел из жизни 30 марта 2009 года. Из поколения в поколение передают земляки память о его подвиге. В эти дни в мемориальном доме-музее Маншук Маметовой открыта выставка, где представлены архив­ные документы и фотографии.

– Нашей молодежи важно знать своих батыров, чтобы на их примерах воспитывать в себе лучшие качества и быть достойными граж­данами страны, – отметил внук героя Даурен Жаксыгулов.

За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 40 западноказахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро награждены орденом Славы.