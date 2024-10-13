Поджог дома Шерзата Болата: изъяты улики, проводятся экспертизы

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Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов рассказали о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе, сообщает Polisia.kz.

Как отметил Аленов, с 4 октября – момента совершения преступления – в Талгарском районе работает следственно-оперативная группа центрального аппарата МВД во главе с первым заместителем министра.

«Создана следственно-оперативная группа, которая проводит тщательную отработку по месту совершения преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводится подворный обход. Также проверяются подучетные лица. Фактическое место жительства семьи патрулируют сотрудники полиции. В доме, где имел место пожар, семья не проживала. Семья проживала по другому адресу. Гарантируем, что подозреваемые лица будут привлечены к уголовной ответственности», – сказал первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов.

Прокурор Алматинской области Берик Адамов подчеркнул, что все следственные действия находятся на контроле генеральной прокуратуры.

«Весь ход расследования я докладываю лично генеральному прокурору. На сегодняшний день специальные прокуроры расследуют факт о поджоге дома. С места изъяты все улики, по ним назначены соответствующие экспертизы. Мы ждем результаты экспертиз, после будет дана дополнительная информация. На сегодняшний день распространяется очень много недостоверной, ложной информации. Хотелось бы предупредить наших граждан, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность», – обратился прокурор Алматинской области Берик Адамов.

Как сообщалось, дом погибшего Шерзата Болата сгорел в ночь на субботу.

Жертв и пострадавших нет.

Генеральной прокуратурой создана межведомственная следственно-оперативная группа по раскрытию преступления.

В ночь на 4 октября в Талгаре двое мужчин зашли в продуктовый магазин. Между хозяином и посетителями завязалась словесная перепалка. За отца заступился его сын Шерзат, который был убит ударом ножа.