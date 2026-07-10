Поет Ишим в многоголосье!

Два народных коллектива – ансамбль «Әжелер Шаңырақ» и ансамбль «Радуга» – устроили необычный концерт прямо на борту теплохода. Пассажиры, которые садились на борт с самыми обычными планами – просто покататься по реке, насладиться летним днем, – и представить не могли, что окажутся в центре настоя­щего песенного праздника. Уже через несколько минут после отплытия над Ишимом полились первые мелодии, и те, кто стоял на берегу, невольно останавливались и провожали теплоход взглядом.

История дружбы двух коллективов насчитывает уже немало лет. Ансамбль «Әжелер Шаңырақ» под руководством Куляш Коспармаковой ведет свою историю с 2009 года. За это время он стал нас­тоящей визитной карточкой казахской песенной культуры в столице. Рядом с ними – танцевальная группа «Қамажай Тоба», которая украшает программу яркими народными танцами. Ансамбль же «Радуга», основанный в 2017 году, работал при Ассамблее народа Казахстана и давно стал любимцем астанинской публики.

– Сегодня посыл один – поздравить нашу родную, красивую Астану с днем рождения, – сказала Куляш Коспармакова.

К слову, оба коллектива получили звание народных. И это звание они носят с полным правом, потому что народный значит для народа, рядом с народом, вместе с народом.

Именно это и происходило на борту теплохода, когда пассажиры один за другим начинали подпевать такие искренние, всем известные песни, которые не стареют, – «Дударай», «Играй, гармонь», «Қарлығаш», «Червона рута»…

– Наше наследие, наше творчество, наше единство, которым славится Казахстан, – это очень нужно подрастающему поколению. В этих песнях – бережное отношение к человеку, послание любить, ценить дружбу, единство, – говорит Куляш-апай.

Казахские, русские, украинские, белорусские песни – все это звучало над Ишимом вперемешку, и никому не приходило в голову делить их на «свои» и «чужие». Потому что когда поешь от души – все свое.

Руководитель ансамбля «Радуга» Владимир Достов давно знает цену таким встречам. Профессиональный музыкант, он работает с женщинами, которых сам называет дамами элегантного возраста.

– Я работаю с нашими прекрасными женщинами, – говорит он. – Наша цель – дать подрастающему поколению пример интереса к жизни, дружбы, хорошего творческого вкуса. Мы поем про то, что дружба, любовь – это вечные ценности, – говорит Владимир Достов.

Оба коллектива – постоянные участники городских праздничных мероприятий, а также захватывающих челленджей. Так, в прошлом году «Әжелер Шаңырақ» и «Радуга» уже ездили на городских маршрутах и исполняли песни великого Абая.

– Реакция была самая живая: люди поднимали головы от телефонов, улыбались, подпевали. А некоторые потом благодарили и говорили, что давно не слышали ничего подобного, – говорит Куляш Коспармакова.

Александра Жетписбаева, участница ансамбля «Радуга», – с первого дня в коллективе.

– Нас очень много приглашают, мы были в Семее, Кокшетау, нас приглашали в Курган. Мы очень дружим с другими коллективами нашего Дома дружбы, не делим песни на языки, дарим свое творчество всем! Пусть наша Астана процветает, пусть наш Казахстан живет в мире, – пожелала Александра Жетписбаева.

Тамара Прохорова, которая несет на себе ответственную миссию старосты ансамбля, в этот день светилась особым праздничным настроением:

– Замечательный сегодня день! Мы плывем по реке Ишим с песнями, показываем народу, что мы любим свой Казахстан, любим народ, хотим принести свой вклад в развитие республики, – говорит она.

К торжеству присоединилась и почетная гостья – Людмила Гаценко, руководитель ансамбля «Алтын Дән», которому в этом году исполняется ровно полвека. Людмила Ивановна стоит у истоков коллектива – с самого первого организационного собрания. И сегодня, в свои 78 лет, она ставит танцевальные номера для участниц в возрасте от 63 до 73 лет, возит их на международные конкурсы и привозит оттуда победы.

– Ансамбль «Алтын Дән» и наша группа «Қамажай» ездили в прошлом году в Болгарию, где получили Гран-при конкурса. Два дня тому назад прилетели из Грузии. «Алтын Дән» привез три конкурсных приза, а «Қамажай» – два. Мы на ура, на бис, на браво танцевали наши казахские национальные танцы, – с нескрываемой радостью рассказывает она.

Тем временем теплоход продолжал свой путь по Ишиму, и река, казалось, тоже слушала. Пассажиры, которые поначалу просто стояли и смотрели, все активнее включались в происходящее: кто-то дос­тавал телефон, чтобы снять на память, кто-то начинал подпевать, кто-то просто улыбался...

В праздничный день Ишим запел в многоголосье – на казахском, русском, украин­ском, белорусском языках – про вечные ценности – дружбу, братство и любовь к своей Родине…